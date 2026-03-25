La Guía de la Semana Santa de Huelva 2026 cuenta con 5.000 ejemplares y recoge el periodo de 1920 a 1936

Presentación de la Guía de la Semana Santa de Huelva 2026. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guía de la Semana Santa de Huelva 2026, dedicada en esta ocasión al periodo comprendido entre 1920 y 1936, contará con 5.000 ejemplares y su portada tiene como protagonista a la Virgen de los Dolores de la Hermandad de los Judíos en la noche del Jueves Santo, como "uno de los pocos testimonios vivos de aquella Semana Santa que desapareció en 1936".

Así se ha indicado en su presentación, en la que han participado la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, Antonio González; el, hermano mayor de la Hermandad de Los Judíos, David Bustamante; y la gerente del Centro Comercial Holea, Lucía Guisado, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa de Huelva ha asegurado que se trata de una publicación que un año más "se pone al servicio de los onubenses y de todos aquellos que nos visitan para acompañarnos en estos días tan especiales, ofreciendo información detallada sobre nuestras hermandades y cofradías, sus itinerarios, estrenos y los momentos más significativos de nuestra Semana Mayor, convirtiéndose en una herramienta imprescindible para ayudarnos a vivir con mayor intensidad una Semana Santa que es parte esencial de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestro patrimonio cultural".

Concretamente, este año está dedicada a una de las etapas de "mayor esplendor" que ha vivido la Semana Santa de Huelva "a lo largo de su historia" como fue el periodo comprendido entre 1920 y 1936, "una época de extraordinario florecimiento para las hermandades, que sentó las bases de muchas de las tradiciones y del patrimonio que hoy seguimos admirando", ha asegurado Miranda.

"Y es que aquella etapa siempre ha estado muy presente en la memoria colectiva de nuestros cofrades y se considera, en muchos aspectos, el referente sobre el que se ha construido el nuevo momento de esplendor que vive actualmente nuestra Semana Santa, y a través de estas páginas podremos comprobar cómo, en apenas unos años, se logró reunir un patrimonio artístico y devocional de incalculable valor que, en muchos casos, sigue siendo hoy una referencia y una meta a alcanzar para nuestras hermandades", ha asegurado la alcaldesa.

Al respecto, el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías ha destacado que la Semana Santa de Huelva está viviendo "la mejor época de su historia" y que esta guía "viene a refrendar en sus páginas un año más que si hoy estamos viviendo esta época esplendorosa es gracias a nuestros predecesores, quienes a lo largo de la historia trabajaron en cada una de las hermandades de Huelva con fe y devoción para que fuera posible el llegar hasta hoy en día tal y como hemos llegado".

Por su parte, el hermano mayor de la Hermandad de los Judíos ha agradecido el que se haya elegido a uno de sus titulares como portada de la guía, "algo que es mucho más que un reconocimiento a nuestro patrimonio artístico, es un homenaje a la memoria viva de muchos onubenses que han encontrado a lo largo de la historia el consuelo en su Imagen".

Finalmente, la gerente de Holea ha trasladado la "satisfacción" que supone para su entidad colaborar con esta publicación, "porque la Semana Santa ya no solo supone un acto religioso y cultural, sino que también es un punto de encuentro para todos los onubenses".

CONTENIDO DE LA GUÍA

Para esta edición la guía la portada muestra una fotografía de María Santísima de los Dolores de la Hermandad de los Judíos en la noche del Jueves Santo, como "uno de los pocos testimonios vivos de aquella Semana Santa que desapareció en 1936". Y es que, la guía este año "está dedicada a una de las mayores épocas de esplendor que ha manifestado la semana santa onubense a lo largo de su centenaria historia, la que se desarrolla entre 1920 a 1936", señala el Consistorio onubense.

De este modo, subraya que esta etapa de florecimiento "siempre se ha tenido presente y se toma como base para la época de esplendor que viven nuestras cofradías en la actualidad". Por eso esta edición, homenajea aquella Semana Santa "abriendo una ventana a su historia" a través de las revistas ilustradas de la época que se conservan en el archivo municipal de Huelva.

En su primera parte, esta publicación demuestra, a través de las revistas 'Mater Dolorosa' y 'Semana Santa de Huelva', como evolucionó la celebración y "cómo en tan pocos años se consiguió un patrimonio de una valía incalculable que en muchos casos, hoy sigue siendo una meta a alcanzar". Además, la guía cuenta con "las mejores fotografías", datos, estrenos e itinerarios de las hermandades y cofradías de Huelva. Las fotografías son un año más obra del fotógrafo, David Infante, y los textos ha sido realizados por el periodista Manuel Soto.

Nuevamente, el Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva será el encargado de coordinar el reparto de los 5.000 ejemplares de la guía, que se ha empezado a distribuir en el Espacio Santa Fe tras la presentación. En caso de que sobren existencias, se volverán a poner a la venta el jueves de 09,00 a 14,00 horas, también en el Espacio Santa Fe. Para conseguir un ejemplar habrá que entregar un donativo de dos euros que se destinará a beneficio de la obra social del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva.

ITINERARIOS

Además, el Área de Turismo del Ayuntamiento de Huelva ha editado 5.000 itinerarios de la Semana Santa de Huelva 2026 que se repartirán de manera totalmente gratuita entre los vecinos y visitantes que deseen seguir de cerca las procesiones de esta edición.

Los itinerarios recogen con detalle los recorridos de las 27 hermandades que procesionan desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. La publicación, concebida como una herramienta práctica para el seguimiento de la Semana Mayor onubense, detalla los recorridos calle a calle por tramos de 30 minutos, lo que permitirá a los aficionados planificar con precisión dónde y cuándo situarse para presenciar cada paso.

La información abarca todos los días procesionales, incluyendo las salidas del Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión, así como el Domingo de Ramos, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes Santo y el Domingo de Resurrección.

Los itinerarios podrán recogerse en el Punto de Información Turística de la Plaza de las Monjas a partir de esta tarde de 17,00 a 20,00 horas y el resto de días en los siguientes horarios: Jueves 26 de marzo y Viernes de Dolores (27 de marzo), de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas; Sábado de Pasión (28 de marzo) y Domingo de Ramos (29 de marzo), de 10,00 a 14,00 horas y lunes, martes y miércoles Santo, de 10,00 a 14,00 horas.