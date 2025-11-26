Huelva arranca su Navidad el viernes con el encendido del alumbrado y contará con numerosas actividades hasta Reyes

Presentación de la programación navideña de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; acompañada del presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio; y en presencia del concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina; y el concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales, Alfonso Castro, ha presentado este miércoles 'Huelva, la Navidad con corazón', una campaña que se va a lanzar a partir de este viernes, 28 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday y el encendido de las luces de Navidad", que realizará Cristóbal Colón.

Bajo este lema, el Ayuntamiento impulsa esta campaña promocional de la ciudad en Navidad con "unos claros protagonistas", que son el comercio local, "para tratar de impulsar, visibilizar y fortalecer nuestro comercio local en el momento más decisivo del año, intentando no promover únicamente el salir de compras, sino también vivir la ciudad, sentirla y disfrutarla de la mano de la programación navideña municipal", ha señalado Miranda.

En este sentido, la alcaldesa ha asegurado que "se deben impulsar las compras" en la capital, "para que nadie tenga que marcharse fuera buscando lo que ya tenemos aquí: calidad, trato, variedad, y el valor humano de nuestros comerciantes.

"Una oferta que queremos extender a toda la provincia y a nuestros vecinos portugueses pueda disfrutar de esta experiencia, y por eso anunciamos la puesta en marcha de una bolsa de aparcamiento gratuito que estrenamos estos días pero que se quedará para siempre en junto al Muelle del Tinto, con capacidad para hasta 400 vehículos. Además de esta medida, los comerciantes van a repartir 4.000 vales descuento de una hora para el aparcamiento del Mercado del Carmen, para que venir a Huelva sea más accesible que nunca", ha explicado.

Respecto al acto del encendido de la iluminación, Pira Miranda ha anunciado que este año se vivirá una inauguración "muy especial" en la que Colón será el encargado de traer la luz y la magia de estas fechas tan señaladas, partiendo desde el Ayuntamiento para llegar hasta la Plaza del las Monjas, "un guiño a la historia y a la identidad onubense que se unirá al espíritu navideño para llenar las calles de ilusión, color y emociones compartidas".

En lo referente al alumbrado, Miranda ha informado que este año "se vuelven ampliar el número de calles y plazas que iluminarán, superando las 160 localizaciones, "para llegar a cada barrio, a cada rincón de la ciudad". Entre ellos, se ilumina por primera vez la entrada a Huelva desde Punta Umbría, la avenida Costa de la Luz; la luz de la Navidad llega por primera vez también a Mirador del Conquero, al Pasaje El Greco, la cuesta de la Virgen de la Victoria en el Barrio Obrero, y el Patio del Amor del hospital.

En cuanto a la programación, las nevadas vuelven a llevar la "magia de la Navidad" a El Matadero, La Hispanidad, Pérez Cubillas y La Orden, y se ampliará a más barrios. El teatro de calle vuelve con tres espectáculos de circo y de títeres que se celebrarán en la plaza de la Constitución. Asimismo, habrá distintos Belenes, empezando por el del Ayuntamiento, de la mano de Antonio Quiñones, que comenzará el día 4 de diciembre, en el Patio Consistorial. También habrá otro Belén Municipal en el espacio Santa Fe, formado íntegramente por muñecos de Playmobil, a partir del 9 de diciembre.

Habrá un año más atracciones infantiles, cacharritos para los más pequeños en la Plaza de La Soledad y El Punto, y junto a la Pista de Hielo de la plaza del Antiguo Estadio, así como habrá fiestas infantiles y actuaciones de campanilleros en las diferentes sedes vecinales y espacios públicos de las barriadas, así como con las cabalgatas de los barrios. Todo esto acompañado de una programación cultural en el Gran Teatro y la Casa Colón para todas las edades.

En relación a los Reyes Magos, la alcaldesa ha compartido que este año llegarán a Huelva, "como siempre para la entrega de cartas, el 4 de enero, al Muelle de las Canoas y desde allí, en comitiva hasta el Ayuntamiento montados en sus camellos". Una vez más estarán precedidos del Heraldo Real, que también recorrerá las calles el día 3 de enero para recibir las llaves de la ciudad. Finalmente, la Gran Cabalgata de los Reyes Magos desfilará por las calles de la capital el día 5 de enero, finalizando en la Puerta del Ayuntamiento.

PROGRAMACIÓN

La inauguración del alumbrado tendrá lugar el 28 de noviembre a las 19,00 horas, con un pasacalles que partirá desde el Ayuntamiento y llegará hasta la Plaza de las Monjas. El espectáculo de luces y sonido será desde el 28 de noviembre hasta el 3 de enero en la Plaza de la Constitución y la Gran Vía con horarios en días laborables de 18,30 y 19,30 horas y en las vísperas de festivo, festivos, viernes y sábados a las 18,30, 19,30 y 20,30 horas.

Además, se podrán visitar el Mercado Navideño en Plaza de las Monjas Del 28 de noviembre al 24 de diciembre, de lunes a viernes de 17,00 a 21,00 horas y sábados, domingos y festivos de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas, así como el Mercado Artesano en Plaza de las Monjas Del 25 de diciembre al 5 de enero lunes a viernes de 17,00 a 21,00 horas y sábados, domingos y festivos de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas.

También habrá muestra de Dulces y Vinos Navideños en los soportales de Gran Vía Del 11 al 14 de diciembre y de Aceite, Conservas y Quesos de la Provincia del 15 al 17 de diciembre, así como un Mercadillo Solidario para ONGs los 18 y 19 de diciembre.

El Belén Municipal del Ayuntamiento se podrá visitar del 4 de diciembre al 4 de enero en horario de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 21,00 horas. El 24 y 31 de diciembre solo horario de mañana y los días 25 de diciembre y 1 de enero solo horario de tarde, mientras el de Playmobil del Espacio Santa Fe será del 8 de diciembre al 5 de enero --cerrado 24, 25, 31 y 1-- con horario de 11,00 a 13,30 y de 17,00 a 21,30 horas.

Además, como otros años estarán en la Plaza de las Monjas la Casa de Papá Noel y del 28 de noviembre al 22 de diciembre y la Estafeta Real del 23 de diciembre al 3 de enero. El tren turístico de la Navidad saldrá de Casa Colón en horario de 17,00 a 21,30 horas salvo los días 24 y 25 de diciembre y el 5 de enero. También se podrá disfrutar de un globo aerostático junto al Estadio Colombino --actividad gratuita-- el 21 de diciembre de 17,00 a 19,00 horas, con inscripción previa y los Carteros Reales acudirán a las barriadas desde el 16 de diciembre.

Se celebrará de nuevo las pre-uvas de Isla Chica Plaza del Antiguo Estadio El 30 de diciembre a las 21,00 horas y habrá atracciones infantiles en las plazas de La Soledad y del Punto del 28 de noviembre al 5 de enero. Los días 3, 10, 17 y 19 de diciembre las atracciones de la Plaza de La Soledad serán sin música para facilitar el disfrute de las atracciones a todos los niños.

En cuanto a la programación cultural, desde el 28 noviembre y hasta el 30 de diciembre se podrá disfrutar de actuaciones teatrales, ballet, conciertos y teatros de calle. Además el Heraldo Real llegará a Huelva el 3 de enero con salida desde la Hermandad de Emigrantes a las 17,00 para visitar distintos puntos de la ciudad hasta las 20,00 horas.

Ya el 4 de enero llegarán los Reyes Magos en barco, a las 10,30 horas en la Marina del Odiel y recogerán las cartas de los niños a las 17,00 horas en la puerta del Ayuntamiento para, el 5 de enero celebrar la Cabalgata de los Reyes Magos a partir de las 15,30 horas por toda la ciudad. Toda la información actualizada puede consultarse en la web navidad.huelva.es.