Huelva contará con una pantalla gigante en la Plaza 12 de Octubre para seguir la final del Mundial

La Selección Española de Fútbol. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Selección Española se encuentra a 90 minutos de sumar su segundo título mundial de fútbol y Huelva se prepara para vivirlo, ya que los onubenses podrán seguir la histórica final del mundial este domingo a través de una pantalla gigante que el Ayuntamiento ha autorizado en la plaza 12 de Octubre. Una zona que contará con todos los servicios necesarios para convertirse en auténticas 'fan zone' desde las que los onubenses podrán animar y vibrar con su selección.

Según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa, el gobierno local había trabajado en los días previos con distintas iniciativas con el objetivo de habilitar un espacio donde los onubenses puedan reunirse para disfrutar juntos del encuentro en previsión de que se consumase la anhelada clasificación.

El espacio elegido reúne "las condiciones necesarias de amplitud y seguridad" para permitir la instalación tanto de la pantalla, como de las barras y otros servicios propios de este tipo de eventos.

Para animar la previa del encuentro, la barra estará abierta desde las 17,30 horas hasta la finalización del partido. Además, de forma paralela se activará un dispositivo especial de seguridad y de infraestructuras para atender las necesidades que puedan surgir tanto durante la celebración de la final del mundial como ante una posible celebración del título.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha animado a todos los onubenses "a apoyar juntos a la selección a través de la pantalla gigante, para hacerle llegar desde Huelva todo el empuje de la afición decana".

Además, ha invitado a todos a "engalanar la ciudad con banderas y los colores". "Llenemos nuestras fachadas y balcones con la rojigualda. El domingo todos juntos con España para conseguir nuestra segunda estrella", ha finalizado.