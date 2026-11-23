Archivo - Cabezo de la Joya de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha aprobado en Junta de Gobierno el expediente para hacer efectivo el pago de los justiprecios --de 903.175,34 euros-- correspondientes a la expropiación del Cabezo de la Joya, un trámite que "permitirá avanzar" hacia la incorporación de estos terrenos al patrimonio municipal y "hacer realidad el compromiso de recuperar este enclave para la capital".

Así lo ha indicado el Consistorio en una nota, en la que señala que el objetivo es preservar "íntegramente" sus valores naturales, paisajísticos y arqueológicos, eliminar los aprovechamientos urbanísticos y transformarlo en ungran espacio verde y público al servicio de los onubenses.

El primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medioambiente y portavoz del equipo de Gobierno, Felipe Arias, ha destacado que "con este acuerdo el Consistorio da un paso definitivo para que el Cabezo de la Joya pase a ser de titularidad pública y podamos seguir avanzando en el proyecto que queremos para este espacio: un entorno verde, sin edificaciones, que proteja sus restos arqueológicos y permita poner en valor uno de los enclaves patrimoniales más importantes de Huelva".

El acuerdo aprobado en Junta de Gobierno reconoce la obligación de pago de los justiprecios fijados definitivamente en vía administrativa, por un importe global de 903.175,34 euros. Se trata del trámite necesario para hacer efectivo el pago de la expropiación y poder avanzar en la ocupación y disposición de los terrenos, culminando así una nueva fase del procedimiento iniciado por el Ayuntamiento para adquirir el ámbito de la Unidad de Ejecución número 1 del Plan Especial Cabezo de la Joya.

Este proceso arrancó el 20 de mayo de 2025, cuando el Pleno municipal declaró el interés social de los terrenos a efectos de su adquisición mediante expropiación forzosa. Una decisión dirigida a posibilitar la contemplación del Cabezo de la Joya como Bien de Interés Cultural (BIC), facilitar su conservación, eliminar las circunstancias que pudieran comprometer sus valores y garantizar un uso compatible con su carácter patrimonial.

Posteriormente, el 31 de octubre de 2025, el Pleno acordó la necesidad de ocupación de los terrenos y aprobó inicialmente la relación de bienes y derechos afectados. Esta relación quedó aprobada definitivamente el 27 de febrero de 2026, sesión en la que también se dio luz verde a la propuesta de valoración elaborada por los servicios técnicos municipales, que fue objeto de una corrección de error material en marzo.

Tras completar los trámites administrativos y las actuaciones necesarias para determinar los justiprecios, el acuerdo adoptado ahora por la Junta de Gobierno permite avanzar hacia la adquisición efectiva de los terrenos.

PROTEGER Y MOSTRAR EL LEGADO TARTÉSICO

La actuación responde al objetivo municipal de preservar el Cabezo de la Joya como un conjunto patrimonial unitario, protegiendo tanto su configuración paisajística como los importantes restos arqueológicos que alberga, entre ellos una de las necrópolis más relevantes de la civilización tartésica.

La voluntad del Ayuntamiento es que el enclave quede libre de edificaciones y aprovechamientos urbanísticos, para garantizar la conservación del yacimiento y avanzar hacia un proyecto de parque arqueológico "que permita investigar, recuperar y mostrar este patrimonio excepcional".

De esta forma, la adquisición pública del Cabezo de la Joya constituye un paso fundamental para integrar este espacio en la ciudad desde el respeto a sus valores históricos, arqueológicos y naturales, poniendo un patrimonio de enorme importancia para la identidad de Huelva al servicio de las generaciones presentes y futuras.