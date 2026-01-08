El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parque Alonso Sánchez y Pablo Rada acogerán once conciertos para las Fiestas de San Sebastián de Huelva. Javi Medina, Gonzalo Hermida o Bebe protagonizan el cartel de este año, a los que se sumarán grupos locales para dar cabida al talento onubense.

Así lo ha anunciado el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, quien ha presentado un cartel para el tradicional fin de semana de música, según ha indicado el Consistorio en una nota de prensa.

Se trata, como ha trasladado el concejal, de una programación musical que se ha preparado con "enorme ilusión" desde el Ayuntamiento de Huelva, para "ofrecer a los onubenses la oportunidad de disfrutar de conciertos para todos los gustos".

"Un buen cartel para todos los públicos, compuesto por un total de once actuaciones gratuitas para el fin de semana del 23 de enero, que suponen, sin duda la mejor de la oferta para inaugurar el año cultural en Huelva", ha remarcado.

En este sentido, el edil ha anunciado que además de los tradicionales carteles del Parque Alonso Sánchez, "debido a la buena acogida de los dos últimos años, Pablo Rada se suma de nuevo como un escenario más, en torno al que los hosteleros de la zona sacarán sus barras a la calle para ofrecer tapas típicas de Huelva".

Igualmente, la plaza de la Soledad recupera de nuevo las atracciones, "para que los más pequeños también puedan disfrutar de las Fiestas del Patrón montándose en los cacharritos que tanto les gustan".

Volviendo a la programación musical, Nacho Molina ha recordado que cada día el escenario del Parque Alonso Sánchez ofrecerá una sesión doble de conciertos que se inaugurará a las 22,00 horas para que, a las 00,00 horas, comience el segundo turno de conciertos, exceptuando el domingo, "cuando la música comenzará a las 13,30 horas con nuestros paisanos de Onuba, a los que seguirá Bebe, en torno a las 16,30 horas, después de la degustación de las tradicionales papas con choco que el Ayuntamiento ofrece de manera gratuita a todos los onubenses".

Bebe, cantante y actriz, comenzó su carrera en solitario, aunque desde un principio colaboró con diferentes bandas. En 2004 publicó su primer disco, 'Pafuera telarañas' con Carlos Jean como productor. Junto a su primer álbum llegaron sus tres grandes éxitos 'Malo', 'Ella' y 'Siempre me quedará', con las que se hizo conocida internacionalmente. Sus letras, siempre repletas de denuncia social y de lucha feminista, se han convertido en un referente para el empoderamiento femenino en nuestro país y para otras mujeres en el sector de la música.

Por otro lado, el viernes 23, a las diez de la noche se subirá al escenario Marabuja, un dúo musical onubense que nace en septiembre de 2025 con la finalidad de hacer feliz a las personas con música y buen rollo, manteniendo la esencia de una banda flamenco/pop andaluza, con sabor a la Costa de Huelva.

El segundo concierto de la noche, que comenzará a las 00,00 horas, a cargo de Javi Medina. Javi Medina es un destacado artista en la escena musical contemporánea, conocido por su capacidad para crear un sonido único. Un estilo propio que se caracteriza por una fusión de flamenco contemporáneo y otros géneros, lo que le permite destacar en un panorama musical cada vez más diverso.

Asimismo, el sábado 25 las citas musicales comenzarán en torno a las 13,30 horas en el escenario de Pablo Rada, situado en la parte central de la vía, desde la cuesta de Las Tres Caídas hasta la entrada del parking, que seguirá funcionando con normalidad. Será Mentapoleo el encargado de dar el pistoletazo de salida, para a continuación dar paso a Palosanto, en torno a las 15,00 horas; a Rockología, en torno a las 17,00 horas; a Barón Brandy, sobre las 18,00 horas, para terminar todos bailando al ritmo de DJ Bau, quien amenizará el final de la tarde desde las 20,00 hasta las 21,00 horas.

A las 22,00 horas la música vuelve al Parque Alonso Sánchez de la mano de de Gonzalo Hermida, cantante, compositor y productor andaluz, conocido por su mezcla de pop, folk y rock, que ha compuesto para grandes artistas como Malú o Sergio Dalma y ha saltado a la fama como solista participando en el Benidorm Fest y poniendo voz a la banda sonora de la serie 'La Promesa'. Finalmente, el DJ Juan Sobrino, de Cadena 100, pondrá a todos a bailar a partir de las 00,00 horas.

Para terminar, el concejal de Cultura ha hecho un llamamiento a los onubenses, "para que el fin de semana del 23, 24 y 25 de enero todos los onubenses salgan a la calle para disfrutar de nuestras fiestas patronales, y que la alegría vuelva de nuevo a inundar las calles de Huelva para celebrar a San Sebastián".