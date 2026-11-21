La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha realizado una visita al centro ocupacional Flaviano Valencia, - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha realizado una visita al centro ocupacional Flaviano Valencia, con el que Afanas Jerez sigue trabajando para ofrecer nuevas oportunidades de formación y empleo para sus usuarios y usuarias.

Durante el encuentro, la regidora ha podido conocer las experiencias de jóvenes de la entidad, que encuentran en este centro las mejores oportunidades de desarrollo personal, así como un espacio de creación de redes de amistad y socialización, según se recoge en una nota.

En esta visita, en la que ha estado presente la delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, y miembros de la junta directiva de Afanas Jerez, con su presidenta, Eugenia García, al frente, García-Pelayo se ha interesado por las diferentes actividades y talleres que se realizan en este centro, destinado a la atención diurna, en régimen de media pensión, de personas adultas con discapacidad intelectual.

La regidora ha conocido también la zona nueva ampliada recientemente. El centro ocupacional ofrece atención individualizada, mediante programas personales de apoyo, con servicios para la promoción de la formación ocupacional y las capacidades laborales, competencias personales, hábitos de ejercicio físico, y de vida saludable, mejora de los niveles de ajuste personal, y social de las personas usuarias, y actividades culturales, de ocio, y tiempo libre.

La alcaldesa ha visitado en este recorrido algunos de los talleres que tienen en marcha, que ofrecen a las personas usuarios todo tipo de actividades con las que implicarse de una forma profesional aportando su trabajo y empeño en ámbito tan diversos como Diseño y Estampado Gráfico; Carpintería y Ebanistería Artística; Huerto Ecológico Cultivando Inclusión; Lavandería; Creativo; Arteterapia; Cocina; Mantenimiento o Talleres de Vida Activa y Bienestar.

Cabe destacar, según se señala en la nota, que el Proyecto de La Tienda Solidaria Somos La Repera de Afanas Jerez, engloba tres de los talleres indicados anteriormente, en concreto los de Diseño y Estampado Gráfico, Carpintería y Ebanistería Artística y Huerto. Cuentan con un catálogo con una gran variedad de productos, y atienden pedidos de merchandising para cualquier evento, empresa o institución que los solicite. En este año 2026, han vuelto a estar presentes en la Feria de la Economía Local.