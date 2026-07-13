La alcaldesa de Jerez anuncia 140.000 euros de inversión para arreglar calles dañadas por las inundaciones en La Corta

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en La Corta. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha visitado las obras que, enmarcadas en el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), están realizando la Diputación y el Ayuntamiento para mejorar la barriada. Allí, ha avanzado otra inversión de 140.000 euros a través de las ayudas de la Junta destinadas a la reparación de daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos adversos, para arreglar una serie de calles de La Corta, en un corto espacio de tiempo.

En cuanto al PFEA, la alcaldesa ha señalado que la inversión que se está haciendo en La Corta ronda los 111.000 euros aproximadamente y que está destinada a mejorar toda la zona de ocio de la barriada.

Concretamente, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, se está realizando la adecuación de un área para la instalación de un equipamiento de calistenia, con el fin de que los vecinos puedan hacer ejercicio. También, en el marco de esta intervención, se va a independizar la zona de los vestuarios de la zona deportiva e, igualmente, se está colocando una valla de seguridad en el entorno de toda la zona de ocio.

García-Pelayo ha dado las gracias a la Diputación de Cádiz por estas obras y ha anunciado que también se va a mejorar la zona interior de la barriada de La Corta, ya que esta localidad "fue una de las barriadas más castigada por las inundaciones de primeros de año".

En este sentido, ha señalado que tanto la delegada de Alcaldía como la teniente de alcaldesa Susana Sánchez, "plantearon una serie de obras que hay que realizar para corregir todos los problemas que dejaron las inundaciones". En este sentido, ha avanzado otra inversión de 140.000 euros a través de las ayudas de la Junta destinadas a la reparación de daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos adversos.

Por su parte, el diputado provincial Javier Bello ha agradecido la colaboración del Gobierno de Jerez para acometer este tipo de proyectos, en los que "se genera riqueza y empleo" y la actuación "redunda en el bien común". Para ello, "el Ayuntamiento de Jerez nos abre las puertas, nos facilita la información y agiliza la forma de trabajo entre administraciones y eso es un auténtico lujo", ha indicado Javier Bello, que ha explicado que son más de 220.000 euros los que se están invirtiendo en La Corta y más de 1.500 jornales de personas del campo los que están ofreciendo.

La delegada de Alcaldía de La Corta, Carmen Márquez, ha dado las gracias por "estas obras que alivian mucho al pueblo" y ha señalado que "las peticiones que hacen los vecinos, las traslado al Ayuntamiento y la verdad es que se está mejorando mucho la barriada".

Finalmente, el Ayuntamiento ha recordado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado distintos proyectos de actuación en las barriadas rurales de Los Albarizones y Lomopardo. Se trata de intervenciones muy demandadas como la mejora y adecuación de acerados en Los Albarizones, con una inversión que supera los 111.000 euros, y de la consolidación de un talud en el parque infantil de Lomopardo, ha concluido.