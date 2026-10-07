Archivo - La caída de un rayo en la chimenea de un bloque de viviendas, entre las incidencias de la tormenta en Santander.-ARCHIVO - SMC - Archivo

SANTANDER 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tormenta que se registra a lo largo de este miércoles en Santander ha dejado varias incidencias en la ciudad que han ocasionado hasta diez salidas de los bomberos municipales. Entre ellas se encuentra la caída de un rayo en la chimenea de un bloque de viviendas en la calle Justicia.

Hasta el lugar se han desplazado los efectivos santanderinos ya que el impacto ha provocado el desprendimiento de cascoques, que han retirado para garantizar la seguridad, según han informado fuentes municipales a Europa Press.

El resto de salidas se han correspondido con balsas de agua en garajes y patios interiores.

Así, las principales incidencias se han registrado en Cajo, en la rotonda de Valdecilla Sur, La Albericia, la Plaza del Ayuntamiento y la calle Burgos.

En esta última vía, el túnel ha permanecido cortado por unos instantes y ya se encuentra abierto a la circulación.

Por otra parte, los trenes de Cercanías Cantabria de la línea C2 que comunica la capital cántabra y Cabezón de la Sal están circulando esta tarde con retrasos debido al temporal.

En concreto, esas demoras son de entre 20 y 25 minutos, según ha informado Renfe en un canal de comunicación con los viajeros, a los que ha explicado que esos retrasos se deben a condiciones climatológicas adversas.

Para este miércoles, el litoral está en aviso naranja (peligro importante) por lluvias hasta las 19.00 horas, momento en el que descenderá a amarillo.

Este nivel de alerta naranja está también activo en el centro y el valle de Villaverde hasta las 3.00 horas de esta madrugada, y el amarillo en Liébana y la Cantabria del Ebro.