La alcaldesa de Jerez (Cádiz) anuncia una nueva licitación del plan de mejora de acerados y accesibilidad en 60 calles

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en una visita técnica a las obras de la avenida del Mosto. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha anunciado que "en breve" se va a iniciar la licitación de la segunda fase del plan de mejora de acerados y accesibilidad en alrededor de 60 calles más, contando para ello con una nueva subvención de la Diputación de Cádiz de 695.000 euros en el marco del plan Cádiz en Marcha.

Los proyectos de esta segunda fase comenzarán a ejecutarse en el primer trimestre del año próximo, con el fin de avanzar de forma progresiva en la mejora de las infraestructuras de los barrios y dar respuesta a las demandas relacionadas con la accesibilidad y la seguridad de los desplazamientos peatonales de los vecinos y vecinas, según ha indicado en una nota el Consistorio.

Mientras se pone en marcha esta segunda fase, la primera sigue avanzando por numerosos puntos de la ciudad.

De hecho, la alcaldesa ha visitado los trabajos que se están acometiendo en las avenidas de la Soleá y del Mosto, en el marco de esa primera edición del plan de mejora de acerados, que cuenta con una subvención del Plan Cádiz Marcha de la Diputación por valor de 444.793,91 euros, y que están suponiendo una importante inversión en los distintos barrios en materia de regeneración de zonas peatonales, viales o plazas públicas.

La intervención en las avenidas de la Soleá y del Mosto están destinadas fundamentalmente a mejorar el estado de los acerados y garantizar itinerarios peatonales más seguros y accesibles. Así, se están pintando los pasos de peatones, se están arreglando las aceras, se ha mejorado la accesibilidad y el rebaje para las personas con discapacidad y también se ha arreglado la plataforma de la parada del autobús de la avenida del Mosto, que estaba deteriorada.

La primera fase del plan de mejora de acerados engloba trabajos de mejora en 25 calles. En el marco de estos proyectos, también han comenzado las obras en la avenida Reino Unido, y próximamente llegarán también a El Bosque.

Otros puntos del municipio donde se ha intervenido a través del plan de mejora de acerados son la calle Porvenir, la avenida Duque de Abrantes, Tamarix, las zonas de San Joaquín y Los Álamos, las calles Boabdil y Al-Hakam en Olivar de Rivero o la avenida Juan Carlos I.