La alcaldesa de Jerez (Cádiz) defiende el impulso de la gastronomía como producto estratégico para la ciudad

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en los IX premios Al-Ándalus de Gastronomía, celebrados este domingo por la noche en Jerez - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha destacado la importancia de la gastronomía para consolidar la importancia de Jerez como destino y sus beneficios para toda la provincia.

Lo ha hecho en el transcurso de la entrega de los IX premios Al-Ándalus de Gastronomía, acto englobado en el X Congreso Andaluz de Cofradías y Asociaciones Enogastronómicas organizado por Fecoan, celebrado este pasado domingo por la noche en la localidad, como ha informado el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa ha argumentado que el que Jerez sea Capital Gastronómica en 2026 es "una buena noticia" para todos los pueblos de la provincia de Cádiz y con ello, también para Andalucía porque "es una manera de demostrarle a España que aquí es donde mejor se come y se bebe".

"Gracias a esta oportunidad estamos indicando que cuando se trabaja en equipo, de la misma manera que hemos obtenido este título, se puede conseguir todo", ha afirmado.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que también ha asistido a este evento, ha agradecido a Fecoan y a su presidente, José Oneto, el ser los mejores embajadores que Andalucía puede tener, exponiendo que "cuando alguien come en esta tierra, está conociendo nuestra historia y nuestra forma de entender la vida". En ese sentido, ha defendido la posición de Junta, que entiende la gastronomía como "política de Estado, turismo, agricultura, salud e industria transformadora", apuntando sobre todo a que es "vertebración del territorio".

Desde este sábado se ha celebrado en Jerez este congreso, en cuya organización ha colaborado el Ayuntamiento como punto de encuentro para amantes, defensores y embajadores de la gastronomía y los vinos de Andalucía. La clausura ha sido lunes en bodegas Cayetano del Pino, y durante tres días ha convertido a Jerez en "epicentro de la cultura culinaria", acogiendo a representantes de cofradías, asociaciones, sumilleres, cocineros, productores y profesionales del sector.

El congreso ha celebrado en su seno ponencias, mesas redondas, catas magistrales, rutas culturales y experiencias gastronómicas que han destacado "la diversidad y riqueza de la despensa andaluza", con especial atención a los productos con denominación de origen y a la innovación en la cocina tradicional.

El evento ha fomentado el intercambio de conocimientos y la defensa del patrimonio enogastronómico, además de reforzar los lazos entre los territorios y de proyectar la marca Andalucía como "referente de excelencia gastronómica".

La Federación Andaluza de Cofradías Vínicas y Gastronómicas (Fecoan) se constituyó en noviembre de 2006 y tiene como objetivo agrupar a las Cofradías y Asociaciones Gastronómicas que estén inscritas en el Registro de Asociaciones de Andalucía.

Entre sus fines está el de promover iniciativas que sirvan para fomentar el conocimiento, valoración y consumo de los productos agroalimentarios naturales y elaborados andaluces de calidad, estrechar lazos de convivencia entre las distintas provincias andaluzas a través del conocimiento y respeto de su patrimonio gastronómico, natural, histórico-artístico y de costumbres y tradiciones populares.

También busca conservar, promover y divulgar las tradiciones gastronómicas de Andalucía y la denominada dieta mediterránea, y establecer especiales relaciones con la Consejería e Agricultura y Pesca de la Junta, así como con otros organismos e instituciones relacionados con la gastronomía, el turismo y la cultura.