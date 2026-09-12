La alcaldesa de Jerez (Cádiz) destaca la consolidación de Jerez como referente universitario junto a Robin Food

Archivo - La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La segunda Edición de los Cursos Universitarios de Verano en Jerez de la UCA/UNIA ha comenzado oficialmente este sábado 12 en la Sala Pescadería Vieja con una jornada inaugural que ha fusionado el conocimiento con la excelencia culinaria de la ciudad en un "año clave" al ostentar Jerez el título de Capital Española de la Gastronomía 2026.

Según ha concretado el Consistorio jerezano en una nota, la apertura ha contado con la participación del reconocido cocinero y divulgador gastronómico David de Jorge, popularmente conocido como 'Robin Food'.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha asistido a este acto acompañada por el vicerrector de Formación Permanente y Cultura de la UNIA, Manuel Acosta, y el vicerrector de Sostenibilidad y Cultura de la UCA, Gonzalo Sánchez Gardey. Antes de la sesión se ha guardado un minuto de silencio por el triste fallecimiento de el subinspector de la Policía Local de Jerez, José Gutiérrez Mesa.

Por su parte, la regidora ha agradecido a la universidad en su conjunto por el esfuerzo, indicando que "este año vamos a celebrar un master en investigación enológica, algo que para nosotros es muy especial y que promociona nuestros vinos y la investigación".

"Dentro de muy pocos días además vamos a presentar el Instituto Andaluz del Vino, otra noticia buena para Jerez. Tenemos que defender lo nuestro y crecer desde nuestras raíces que también están en nuestros alimentos, los mejores productos de 'kilómetro cero' así que apostemos por lo nuestro", ha culminado la regidora.

Por su parte el representante de la UCA ha recordado la figura de Gómez Villamandos', quien fuera consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, fallecido a principios del pasado mes de junio y cuya tercera edición de estos cursos de verano llevará su nombre. Gonzalo Sánchez ha afirmado el apoyo incondicional a Jerez como ciudad universitaria y a estos cursos.

El vicerrector de la UNIA, Manuel Acosta, ha apostillado que la universidad que representa está implicada "al máximo" con estos cursos que tienen varias características como "que son atractivos para toda la sociedad con una proximidad de relación entre el profesorado y el alumnado, algo que es distinto y muy agradable".

David de Jorge ha hecho un repaso a su vida con un reportaje gráfico que ha recorrido desde la época previa a su nacimiento y sus inicios en el mundo de la cocina hasta llegar al momento actual. Durante su intervención ha hecho mención a "Martintxo te enseña a cocinar" donde --tanto de Jorge como el chef Martín Berasategui-- se ofrece una serie de recetas y una "manera diferente" de cocinar para niños y mayores.

Igualmente ha puesto en valor la gastronomía jerezana tras un paseo previo a la conferencia por el mercado de Abastos en el que ha conocido los productos locales y ha conversado con los Plateros asegurando que "es un mercado de los de verdad, un mercado vivo con grandes personas que ponen en valor esta profesión y la gastronomía jerezana".

La programación de esta segunda edición engloba a 47 ponentes distribuidos en cuatro seminarios profundamente vinculados a la identidad de Jerez. Por parte de la UNIA se impartirán temáticas centradas en la 'Historia y novela histórica' y la 'Gestión inteligente de destinos turísticos'.

Por otro lado, la UCA desarrollará la propuestas sobre 'Bienestar animal del caballo de Pura Raza' y 'Los vinos de pasto y Gastronomía', un "claro guiño" al estatus de Jerez como Capital Española de la Gastronomía 2026.