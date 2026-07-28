La alcaldesa de Jerez (Cádiz) destaca la mejora para la ciudadanía que supone la renovación de la red de saneamiento

La alcaldesa de Jerez visita las obras del colector en La Granja. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, acompañada del delegado territorial de Educación, José Ángel Aparicio, y miembros del Gobierno municipal, Aquajerez y de la comunidad educativa de la ciudad, ha asistido en el IES Almunia, en la barriada de La Granja, al arranque de las obras de instalación de un nuevo colector de gran importancia para la red hídrica de la ciudad.

En una nota, el Ayuntamiento de Jerez ha recordado que, en el marco de la inversión comprometida por la concesionaria del servicio de Aguas, Aquajerez, ha comenzado a acometer esta semana una mejora que supone una inversión de más de un millón y medio de euros y que se prolongarán durante unos siete meses.

La alcaldesa ha explicado que "el Ayuntamiento está iniciando la renovación de los colectores de la ciudad, ya que la red de saneamiento es antigua y está dando muchos problemas". Con el objetivo de evitar inundaciones "en esta primera fase se van a instalar unas nuevas infraestructuras más anchas y de mayor capacidad".

La alcaldesa ha señalado que "el Gobierno municipal está trabajando con el fin de ir mejorando progresivamente la red hídrica de la ciudad". En este sentido, ha señalado que la zona de La Granja discurre hasta este momento un antiguo colector con más de 50 años de antigüedad, que no cuenta con capacidad suficiente para los episodios de fuertes lluvias y que además pasa por el CEIP Antonio de Nebrija, lo que podría suponer un riesgo.

La nueva infraestructura desviará la tubería fuera de este recinto educativo para evitar riesgos estructurales, contando con un sección mayor que la anterior y por tanto, aportando más capacidad de recepción, con el fin de acoger un mayor volumen de aguas pluviales y residuales y reduciendo el riesgo de desbordamientos crónicos que sufren actualmente los vecinos de La Granja, cuando se producen lluvias intensas o borrascas.

Así, según ha indicado el Ayuntamiento, en el transcurso de esta obra se van a instalar de 600 metros de colector de un diámetro de hasta 1.500 milímetros (frente a los 1.000 milímetros del anterior) y materiales de última generación, que aseguren un mejor funcionamiento de las redes de alcantarillado ante episodios de fuertes lluvias cada vez más frecuentes, y al mismo tiempo eliminándose el riesgo que venía suponiendo su trazado actual bajo instalaciones docentes.

Una vez que el nuevo colector entre en funcionamiento, el tramo antiguo que pasa bajo el colegio afectado será completamente rellenado con hormigón, para asegurar el terreno.

Las obras han comenzado con las labores de vallado y señalización de las obras, que afectarán en su primera fase a las confluencias de calle Málaga y calle Jaén, durante unas cinco semanas, en las que se trabajará principalmente en el entorno del IES Almunia. A medida que se termine esta fase, se continuará hacia el sur por calle Málaga, finalizando en la avenida Fernando Portillo, donde se pondrá final a las obras.

Los trabajos se completarán con el reasfaltado de las calles afectadas y la reinstalación de la señalización vial correspondiente y pasos de peatones elevados en el entorno del polideportivo Kiko Narváez. La reapertura de zonas afectadas se irá produciendo una vez vayan finalizando las obras, para influir lo menos posible en el día a día de los vecinos y vecinas de la barriada, según ha explicado el Ayuntamiento.