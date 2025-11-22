La alcaldesa de Jerez (Cádiz) inaugura el Belén municipal obra de Juan Miguel Barba Delgado

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha inaugurado este sábado el Belén municipal obra de Juan Miguel Barba Delgado y la Asociación de Belenistas de Jerez así como la decoración artística navideña de la fachada que es obra de Fernando Calderón.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota,la Asociación de Belenistas lleva 26 años montando el Nacimiento del Consistorio, si bien la tradición se recuperó el año pasado ya que durante la gestión del anterior Gobierno no se instalaba el Belén en el Ayuntamiento.

Durante el acto, que ha contado con la asistencia de miembros de la Corporación municipal, de la Asociación de Belenistas, Reyes Magos 2026, Cartero Real y numerosos representantes de entidades culturales y sociales de la ciudad, se ha podido disfrutar de la actuación del grupo flamenco Kriatura en Navidad que ha interpretado los villancicos El Leru y un popurrí de villancicos.

El padre Luis Cuervo ha sido el encargado un año más de bendecir el Belén y el presidente de la Asociación de Belenistas, Ramón García, el encargado de explicar el significado del mismo. El Belén Municipal de este año es una obra de Juan Miguel Barba Delgado. Son figuras de estilo hebrero y están vestidos con telas encoladas y representan la llegada de la Sagrada Familia a Alejandría.

El montaje del Belén Municipal ha recaído un año más en miembros de la Asociación Belenista de Jerez, con su presidente, Ramón García, a la cabeza. El Belén Municipal ofrece la ambientación propia de un pequeño zoco oriental. En total, entre figuras protagonistas, secundarias y animales, tiene en torno a una veintena de figuras.

La iluminación es fija de día y en segundo plano un paisaje en la lejanía Se trata de un belén muy colorista y con las balconadas muy trabajadas en marquetería así como muy trabajada están también los empedrados. El Consistorio ha destacado que se trata de un belén original, parte del cual pertenece al fondo artístico del Museo del Belén.

El Belén estará abierto al público hasta el próximo 6 de enero y el horario de visitas es el siguiente: Mañanas de 11 a 14 horas Tardes de 17,30 a 20,30 horas Cerrado las tardes del 24 y 31 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026 y las mañanas del 25 de diciembre y 1 de enero.