Alcaldesa de Jerez destaca aumento del "160%" de la población durante el Gran Premio de España de MotoGP

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, atiende a los medios tras visitar las instalaciones del PMA del Gran Premio de Motos de Jerez. A 24 de abril de 2026 en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha destacado el aumento del "160%" de la población en la ciudad durante la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo, que ha comenzado oficialmente este viernes y se prolongará hasta el domingo con las carreras en el circuito de Jerez-Ángel Nieto.

En declaraciones a los medios desde el Centro de Coordinación Operativa (Cecor) en el circuito, la alcaldesa ha explicado a este respecto que no solamente los hoteles de Jerez y de la provincia "se llenan" al igual que los restaurantes, sino que "la población en general se multiplica hasta llegar al 160% de incremento".

"Todo indica que este Gran Premio se va a convertir en un Gran Premio en el que vamos a ver incrementado el número de asistentes", ha expuesto García-Pelayo al dar a conocer datos que apuntan a un aumento en las carreteras del 1,67% respecto a la edición de 2025, algo que se vio reflejado en la tarde del jueves con la gran caravana motera que dio ayer la bienvenida a esta afición y que contó "con una mayor asistencia".

Además, ha comentado los datos facilitados por la Guardia Civil, que indican que desde el año 2022 hasta el 2025 los asistentes al Gran Premio "prácticamente se han duplicado", siendo por tanto un evento "que crece cada año, con una asistencia masiva de público, a la que hay que garantizar no solamente la seguridad dentro del circuito, sino la seguridad en el acceso y, por supuesto, la seguridad hasta que llega a casa, que es el gran reto".

La alcaldesa ha trasladado que se han realizado inspecciones en materia de seguridad alimentaria, sin que haya "noticias que destacar" sobre ello, lo que en su opinión es "importante" al entender que "es un Gran Premio seguro desde este punto de vista".

También ha asegurado que "Jerez está preparado y todo el operativo también", recordando el dispositivo de movilidad que se ha puesto en marcha con autobuses lanzadera desde este viernes para quienes necesiten trasladarse hasta el circuito en transporte público.

El operativo de Policía Local está a disposición de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para colaborar en todo aquello que sea necesario, además de Protección Civil y otros organismos como Cruz Roja.

La alcaldesa ha valorado la cooperación institucional entre Junta, Gobierno de España y Ayuntamiento en este dispositivo especial por el Gran Premio de Motociclismo. "Visibilizamos una vez más que cuando las administraciones trabajamos juntas, cuando nos damos la mano las administraciones, las cosas se hacen mejor", ha afirmado, asegurando que su "compromiso" es "trabajar siempre de la mano para que cada año el Gran Premio sea mejor, también para que Jerez siga avanzando".