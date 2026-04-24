El PP de Almería lograría el 47% del voto con 23 puntos por delante del PSOE, que mejoraría resultados el 17M, según CIS

Archivo - Urnas con las papeletas en las elecciones andaluzas de 2022. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ganaría las próximas elecciones andaluzas en Almería con una estimación de voto del 47 por ciento, esto es, prácticamente el doble que el PSOE, al que aventaja en 22,9 puntos ya que conseguiría el 24,1 por ciento de los apoyos, si bien ambos partidos mejorarían resultados en detrimento de Vox, para el que augura una estimación del 13,7 por ciento de los sufragios y una posible bajada de escaños, con entre uno y tres representantes.

Así se desprende del estudio preelectoral publicado este viernes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), a una semana de que comience oficialmente la campaña electoral, con el que se elevaría la presentación del PP de Almería en el Parlamento al obtener entre seis y ocho escaños y por el cual el PSOE resistiría como segunda fuerza al mantener, cuanto menos, su suelo de tres diputados autonómicos con la posibilidad incluso de subir uno más, hasta cuatro.

El documento, consultado por Europa Press y realizado entre los pasados días 10 y 18 de abril con una muestra total de 8.017 entrevistas, sitúa por otro lado una bajada de apoyo para Vox, para el que calcula una representación parlamentaria por esta circunscripción de entre uno y tres diputados, frente a los tres parlamentarios de la última legislatura.

De cara a la cita con las urnas del próximo 17 de mayo, el CIS pronostica una estimación de voto del 47 por ciento para los 'populares' encabezados por Ramón Fernández-Pacheco, lo que supondría una mejora de 1,47 por ciento con respecto a los resultados de las elecciones de 2022, cuando el PP obtuvo un resultado histórico en la provincia que le permitió elevar su representación hasta en seis parlamentarios.

No obstante, la subida más significativa en estimación de voto se la atribuye al PSOE, que con Nicolás Ayala como 'número uno' en Almería mejoraría sus resultados en 2,03 puntos con respecto a hace cuatro años al calcular un apoyo del 24,1 por ciento, lo que le permitiría no solo mantener tres representantes en el Parlamento sino incluso, obtener uno más hasta cuatro conforme al intervalo de escaños.

Por su parte, el estudio considera que la estimación del voto a Vox en Almería, donde Rodrigo Alonso repite en el primer puesto de la papeleta, bajaría hasta situarse en un 13,7 por ciento, esto es, 7,02 puntos por debajo de los últimos resultados electorales andaluces.

Cabe señalar que los de Abascal consiguieron en 2022 igualar al PSOE en número de escaños --con tres-- y situarse como tercera fuerza en la provincia aunque solo 1,35 puntos por debajo de los socialistas. El CIS sitúa ahora esa distancia en entre Vox y PSOE en 10,4 puntos.

En términos de voto directo en la encuesta, el PP obtendría el 40,7 por ciento de los sufragios, el PSOE alcanzaría el 20,8 por ciento y Vox el 10,6 por ciento, aunque los intervalos de estimación se muestran distinto con mejoras al alza para todos: PP, entre el 46,4 y 47,6 por ciento, PSOE con entre el 23,6 y 24,5 por ciento y Vox con entre el 13,2 y 14,3 por ciento.

POR ANDALUCÍA Y ADELANTE, SIN REPRESENTACIÓN

El estudio deja sin representación por la circunscripción almeriense a Por Andalucía, que conseguiría una estimación de voto del cinco por ciento sobre el voto válido, y a Adelante Andalucía, que cosecharía un 3,5 por ciento conforme a las proyecciones del CIS.

En este sentido, la marca Por Andalucía --en la que se integran la coalición de IU, Podemos y Movimiento Sumar, entre otras fuerzas de izquierdas-- conseguiría un respaldo muy parecido al de 2022 cuando obtuvo un 4,97 por ciento de los votos, aunque fue insuficiente para conseguir representación parlamentaria.

Igualmente, Adelante Andalucía elevaría su apoyo en un 1,76 por ciento hasta situarse como quinta fuerza, aunque tampoco sería suficiente para hacerse con un escaño. Ambas fuerzas progresistas se sitúan por delante de Se Acabó la Fiesta (SALF), que en Almería cuenta con una estimación de voto del 1,8 por ciento.