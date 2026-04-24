El PP ganaría en Granada con 6-7 escaños y 16 puntos sobre el PSOE, según el CIS

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GRANADA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ganaría en la provincia de Granada las elecciones andaluzas con un 44,4 por ciento de los votos que le darían entre seis y siete escaños y una ventaja de 15,9 puntos sobre el PSOE, que obtendría el 28,5 por ciento de los sufragios y entre 3 y 4 escaños.

Vox, que en los pasados comicios obtuvo dos diputados por Granada, conseguiría entre uno y dos; y Por Andalucía repetiría el resultado de las anteriores elecciones, al obtener un diputado.

Así se desprende de la encuesta preelectoral que publica este viernes el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de cara a los comicios que se celebrarán el 17 de mayo, consultada por Europa Press.

El estudio, realizado entre el 10 y el 18 de abril con una muestra total de 8.017 entrevistas, da a los 'populares' el mejor de los resultados en la provincia, con un incremento de votos superior al 2 por ciento respecto a los pasados comicios autonómicos, en los que obtuvieron seis diputados. Esta ligera subida en la estimación de voto que refleja el CIS abre la posibilidad a que puedan obtener un diputado más.

Según esta misma encuesta, el PSOE, que en las pasadas elecciones se hizo con cuatro escaños y un 25,39 por ciento de votos, en esta ocasión obtendría entre 3 y 4.

Como tercera fuerza política quedaría Vox, que recabaría el 11,2 por ciento de los sufragios, cuatro puntos menos que en la cita de junio de 2022, lo que le dejaría con entre uno y dos diputados.

La coalición Por Andalucía --integrada por IU, Podemos y Movimiento Sumar, entre otras fuerzas de izquierdas-- prácticamente igualaría el resultado de las últimas elecciones en la comunidad, al darle el CIS una estimación de voto del 7,4 por ciento y un escaño.

Adelante Andalucía --que según la encuesta del CIS recabaría el 5,6 por ciento de los sufragios-- y el resto de las formaciones presentadas en la provincia de Granada, no obtendrían representación al no cosechar, según esta encuesta, el suficiente apoyo de los granadinos en las urnas.