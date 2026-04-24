Un 42,2% de andaluces ve la sanidad como el principal problema de Andalucía por delante de la vivienda, según el CIS

Archivo - Imagen de archivo de un fisioterapeuta. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sanidad es el principal problema que existe actualmente en Andalucía para el 42,2% de los ciudadanos, según el estudio preelectoral de los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo que ha publicado este viernes, 24 de abril, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), por delante de la vivienda, que es mencionada como principal problema por un 12% de encuestados, y del paro, que se encuentra en tercera posición con un 10,4%.

Como cuarto problema más citado --para el seis por ciento-- figura la inmigración, y como quinto el de las infraestructuras --que engloba cuestiones como el tren, las carreteras, el alcantarillado o los transportes--, por el que se decantan el 2,8% de los ciudadanos según este estudio, consultado por Europa Press y realizado entre los pasados días 10 y 18 de abril con una muestra total de 8.017 entrevistas.

La tabla de los principales problemas más citados continúa con los "relacionados con la calidad del empleo" (2,4%), los "problemas políticos en general" (2,2%), la "gestión del Gobierno autonómico" (2,1%), "el Gobierno de España" (1,9%), el "funcionamiento de los servicios públicos" (1,9%), y los "problemas relacionados con la juventud", que son el principal para el 1,7% de encuestados.

De igual modo, el estudio pregunta por la principal razón o motivo que anima o influye a la hora de votar en estas elecciones, y al respecto el 67,1% de los andaluces indica que "la mejora de la sanidad pública", un 47,2% asegura que "la solución del problema de la vivienda", y un 19,8% dice que votará para que se "frene la inmigración".

Asimismo, el "control de la delincuencia" es la principal o segunda motivación para votar por la que se decanta el 14,2%, mientras que un 13,9% se inclina a la hora de elegir a un partido u otro por su "preferencia" por la bajada de impuestos.