El PP ganaría en Huelva con casi once puntos sobre el PSOE y Vox podría duplicar escaños, según el CIS

Archivo - Imagen de archivo de una persona votando en un colegio electoral. - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ganaría en la provincia de Huelva con el 41,1 por ciento de los votos y conseguiría entre cinco y seis parlamentarios en las próximas elecciones andaluzas del 17 del mayo, una ventaja de 10,8 puntos frente al PSOE, que conseguiría el 30,3 por ciento de los sufragios y entre tres y cuatro escaños, mientras que Vox podría conseguir su segundo parlamentario y Adelante Andalucía también podría obtener un representante.

Así, se desprende de la encuesta preelectoral que de cara a los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo ha publicado este viernes el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), según la cual Vox sería la tercera fuerza más votada de la provincia con el 13,3 por ciento de los votos.

Por otro lado, Adelante Andalucía conseguiría el 6,6% y podría obtener un representante, mientras que la coalición Por Andalucía --que agrupa a IU, Podemos, Sumar, Verdes-Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde-- obtendría el 6,1 por ciento, pero se quedaría sin escaño; Se Acabó la Fiesta obtendría el 0,9 por ciento, y el resto de partidos que se presentan alcanzarían el 1,8%.

El barómetro, que ha sido realizado entre los pasados días 10 y 18 de abril con una muestra total de 8.017 entrevistas en las ocho provincias andaluzas, señala que 1,8% de los encuestados se abstendrían de votar, pero en la provincia un 10,8% de los preguntados no se decantan aún por ninguna de las fuerzas políticas.

El sondeo refleja que el PP en la provincia perdería votos en un 1,6 por ciento con respecto a los resultados de las elecciones de 2022. No obstante, PSOE sube en un 3%, al igual que Vox que incrementaría en 0,6 por ciento los sufragios conseguidos. Por otro lado, Adelante aumentaría el 2,7% y Por Andalucía bajaría en muy poco porcentaje.

PP y PSOE PODRÍAN MANTENER SUS ESCAÑOS

No obstante, la encuesta del CIS, traducida a escaños, no dibuja un panorama muy certero aún, ya que para PP y PSOE abre dos escenarios posibles: perder un parlamentario o mantenerse con la misma cifra conseguida en los comicios de 2022. Así, la encuesta darían para los populares una horquilla de entre cinco y seis parlamentarios, cuando en 2022 obtuvieron seis; y para los socialistas otorga una representación de entre tres y cuatro diputados, y hace cuatro años consiguieron cuatro representantes.

Por su parte, Vox podría conseguir su segundo parlamentario por Huelva, ya que le da entre uno y dos escaños, y Adelante Andalucía podría conseguir representación con un diputado. En la provincia de Huelva se eligen un total de once representantes al Parlamento andaluz.