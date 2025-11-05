Alcaldesa de Jerez destaca que la candidatura a capital cultural europea ha fortalecido el sentimiento de territorio

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en el foro 'Territorio 2031, Jerez Capital Europea de la Cultura, una candidatura de Provincia, juntos somos más', organizado por La Voz del Sur. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha destacado que la candidatura Jerez 2031 a Capital Europea de la Cultura ha servido para "despertar el sentimiento de provincia y el espíritu de territorio y fortalecer el sentimiento de territorio sur".

Así lo ha expresado durante su participación este pasado martes en el foro 'Territorio 2031, Jerez Capital Europea de la Cultura, una candidatura de Provincia, juntos somos más', organizado por La Voz del Sur, y que ha reunido de nuevo a alcaldes y alcaldesas gaditanos para abordar el papel y potencial del territorio en el proceso de esta candidatura.

El Ayuntamiento ha recordado en una nota que el concepto territorio es "un activo esencial" en la configuración de la candidatura de Jerez, que desde el primer momento ha ampliado el radio de acción de su estrategia y programa cultural al conjunto de la provincia de Cádiz.

Tras una bienvenida institucional de la alcaldesa y una presentación de la candidatura por parte del nuevo coordinador técnico y artístico de la Oficina Técnica de Jerez 2031, Ramiro de Villapadierna, se ha dado paso a un espacio de reflexión.

Así, a través de dos mesas redondas, se han abordado diferentes temas como "la necesidad" de una agenda cultural provincial, el papel de la planificación estratégica de la cultura en los municipios, la cultura, turismo y sostenibilidad, la identidad y territorio, el desarrollo local y economía cultural, las redes y cooperación intermunicipal, la participación y conexión con nuevos públicos o el compromiso del sector privado y las industrias culturales de la provincia, entre otros.

Para la alcaldesa de Jerez, la candidatura "ha marcado un antes y después en la manera de trabajar en la provincia", considerando que "tenemos que aprender a trabajar juntos en lo que podamos para mejorar la vida de las personas". En esa línea ha matizado que "todo empieza en el 2031 para ser una provincia imparable" que "ha demostrado ser puerta de otros continentes y absorber lo mejor de otras culturas".

Por su parte, el coordinador técnico y artístico de Jerez 2031 ha argumentado que "estamos cerca y trabajando juntos y con toda la provincia", aseverando que esta candidatura es "un ejemplo de participación" gracias a las iniciativas recibidas y a los espacios de trabajo en común desarolladas, como las ágoras.

En este proceso, ha señalado, "queremos aunar ilusiones y energías de esta provincia y estamos empezando a transformar la manera de hacer cultura para que los agentes e industrias culturales tomen el timón, con el objetivo compartido de reconocernos en Europa y de que Europa se reconozca en nosotros".

A continuación, se han desarrollado dos mesas redondas con la participación de Agustín Muñoz, teniente de alcaldesa y delegado de Presidencia del Ayuntamiento de Jerez; Vanesa Beltrán, alcaldesa del Prado del Rey y diputada responsable de la Fundación Provincial de Cultura; Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción; Ramón Galán, alcalde de Trebujena; Miguel Molina, alcalde de Barbate, y Javier Bello, primer teniente de alcalde de El Puerto de Santa María y responsable de Cooperación de la Diputación de Cádiz.

En palabras del director general de Comunicasur Media, Francisco Sánchez Múgica, con este foro se ha querido poner su "granito de arena en este sendero de toda la provincia" que es la candidatura y que en su opinión "debe contar con los 45 municipios y su mundo rural" porque "es importante hacerlo juntos, intercambiar ideas y contribuir a ese objetivo común".

Territorio 2031 ha contado con la colaboración de Ayuntamiento de Jerez, Diputación de Cádiz, Bodegas Fundador, Omoda Jaecoo, CaixaBank y Alsan Homes.