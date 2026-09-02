Alcaldesa de Jerez destaca la transformación de la rotonda María Gutiérrez Rey en un espacio "más seguro y accesible"

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en la glorieta María Gutiérrez Rey, donde se han acometido obras de remodelación. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha subrayado la transformación que ha experimentado la glorieta María Gutiérrez Rey, situada entre las avenidas Descartes y San José Obrero, tras las obras ejecutadas en este punto de conexión, siendo ahora un espacio que ofrece mayor fluidez y seguridad al tráfico rodado.

La rotonda lleva el nombre una mujer "especialmente querida" en la ciudad y vinculada al movimiento vecinal de San José Obrero, tal y como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Durante su visita, en la que ha estado acompañada por la propia María Gutiérrez Rey, el presidente de la Asociación de Vecinos, Luis Neira, y familiares y amigos de la homenajeada, la alcaldesa ha destacado que la intervención ha permitido consolidar "de manera definitiva" una glorieta que nació inicialmente como una solución provisional para ordenar el tráfico en un cruce "complejo", al confluir varias intersecciones.

Una vez constatada la mejora que esta medida suponía para la circulación y la seguridad vial, el Ayuntamiento decidió acometer su remodelación integral y dotarla de unas condiciones acordes a las necesidades de la zona.

La alcaldesa ha agradecido la colaboración vecinal y el trabajo desarrollado por la Delegación de Infraestructuras "para hacer realidad este sueño y poner fin a una demanda histórica para mejorar la seguridad y la circulación en la zona".

La nueva rotonda, que luce una bandera de Jerez, dará también solución a los problemas de inundaciones que sufría la zona, y que en palabras de García-Pelayo, "estaba completamente abandonada".

Además, ha explicado que la ejecución de las obras se programó para no interferir en el inicio del curso escolar del colegio San José Obrero.

La alcaldesa ha manifestado también que esta actuación "no sólo dignifica este acceso a Jerez, sino que también está ligada a otra importante actuación", como es la mejora de la carretera que une Jerez y Guadalcacín, un proyecto "muy esperado y demandado" que incluirá nuevo alumbrado y acerado.

"Esperamos que estas obras, que ejecutará la Diputación de Cádiz, puedan dar comienzo a principios del próximo año, mejorando significativamente la conexión entre Jerez y Guadalcacín", ha apuntado.

Visiblemente emocionada, María Gutiérrez Rey ha agradecido este reconocimiento al Ayuntamiento, a la asociación de vecinos y a su presidente, y a todos los presentes en el acto.

"Estoy contentísima y emocionada y quiero dar las gracias a los que lo han hecho posible", ha señalado rodeada de vecinos, familiares y amigos, mientras recordaba con emoción a quienes no han podido asistir.

Por su parte, el presidente de la asociación de vecinos de San José Obrero, Luis Neira, ha señalado que "hoy es un gran día" para esta barriada, subrayando que la rotonda era "una necesidad" para resolver un punto conflictivo en la circulación, y que ahora el tráfico va a funcionar "con mucha más fluidez". Asimismo, ha celebrado que el homenaje a María Gutiérrez se haya realizado en vida, permitiéndole "disfrutarlo" como reconocimiento a sus 40 años de trabajo por la mejora de la comunidad.

DESARROLLO DE LAS OBRAS

En líneas generales, los trabajos ejecutados han incluido la retirada de los elementos provisionales que configuraban anteriormente la glorieta y la adecuación de su espacio interior, incorporando una nueva solución ornamental que combina piedras decorativas de color azul y blanco, representativas de la ciudad, con diferentes especies vegetales.

La pasada semana se procedió a la plantación de ejemplares de Ave del Paraíso, Penix Roebelenii y Gaura, completando de esta manera la mejora estética y paisajística del espacio.

Con anterioridad, se llevó a cabo el reasfaltado del entorno y posteriormente se completaron los trabajos de señalización viaria, ofreciendo una imagen completamente renovada de este acceso a San José Obrero.

La actuación ha ido más allá de la remodelación de la propia glorieta y ha permitido intervenir también en las aceras de su entorno, que presentaban puntos que no se ajustaban a las condiciones necesarias de accesibilidad universal.

Para resolver estas deficiencias se han ejecutado diferentes rebajes y se han adecuado los itinerarios peatonales, dotándolos de la anchura necesaria para facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida, así como de quienes transitan con carritos infantiles.