La alcaldesa de Jerez reunica con la Federación Coordinadora Zona Sur Existe. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha mantenido una primera toma de contacto con la nueva junta directiva de la Federación Coordinadora Zona Sur Existe, que cuenta con Rosa Alcobre como presidenta, donde han puesto de manifiesto la voluntad de mantener una comunicación fluida y constante, estableciendo las bases para una colaboración estrecha que facilite la participación ciudadana en las actividades que se impulsan desde el Ayuntamiento.

En una nota, la alcaldesa ha agradecido la predisposición mostrada por la nueva junta directiva en este primer encuentro y le ha "tendido la mano para caminar juntos", reiterando que el Ayuntamiento se encuentra "a su entera disposición" para cooperar de manera activa en beneficio de toda la ciudadanía de esta zona de la ciudad.

Por su parte, la nueva directiva de la Federación Coordinadora Zona Sur Existe ha tenido la oportunidad de trasladar sus proyectos y propuestas a los responsables políticos y ha planteado también asuntos relacionados con servicios públicos, limpieza viaria o seguridad con el objetivo de mejorar el día a día de los vecinos de la Zona Sur.

Durante el transcurso de la reunión se ha recordado que el Ayuntamiento realizó un dispositivo de seguridad especial debido a las exhibiciones ilegales con motocicletas en Blas Infante y, en menor medida, Hijuela de las Coles, avenida García Caparrós y urbanizaciones aledañas a la zona de los lagos.

Además, según ha recordado el Ayuntamiento, se ha ejecutado recientemente la poda de árboles en la avenida William Shakespeare, Laguna de Torrox, entorno de Carrefour Sur y calle Reino Unido, igualmente se ha instalado una veintena de papeleras en la barriada de San Telmo y las brigadas especiales del plan de choque de barriadas han actuado en la zona a finales del mes de octubre.

Además, según ha indicado, se han realizado reparaciones de avería eléctrica en la Asociación de Vecinos Agrimensor y en el Centro de Barrio Barbacana, se han arreglado barandillas en la barriada de La Cartuja y se han realizado determinadas reparaciones en el Centro Cívico Sur, Centro de Mayores de la Zona Sur y biblioteca de San Telmo, donde se ha repuesto una luminaria.

La federación representa a las asociaciones de vecinos Viaje al Fondo del Mar, Azul y Blanca La Cartuja, San Pablo, San Telmo Nuevo, José María Lara y Mujeres Manos Abiertas.