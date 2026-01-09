La alcaldesa de Jerez firma con la DGT un convenio para garantizar la realización de exámenes en la ciudad

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, la jefa de la Dirección Provincial de Tráfico en Cádiz, Ana Belén Cobos, y la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, tras la firma del convenio. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha rubricado con la jefa de la Dirección Provincial de Tráfico en Cádiz, Ana Belén Cobos Rodríguez, un convenio de colaboración para la realización de las pruebas para permiso de conducir en una sala informatizada que el Ayuntamiento adecuará en las instalaciones de la Ciudad del Transporte.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, el convenio, con una duración de cuatro años prorrogables, tiene como objetivo la adecuación de unas instalaciones en la Ciudad del Transporte para que la Jefatura Provincial de Tráfico las pueda utilizar como sede para las pruebas de aptitud con vistas a la realización de exámenes teóricos del permiso de conducir.

A partir de ahora hay un plazo de 12 meses para la realización de las actuaciones necesarias en las instalaciones, con vistas a que puedan ya acoger a comienzos del próximo año los primeros exámenes informatizados.

El Ayuntamiento ha indicado que de esta manera se contribuye a facilitar a los ciudadanos de Jerez, de su ámbito rural y de localidades de la Sierra de Cádiz, de la Janda y de la Costa Noroeste que puedan realizar sus pruebas en Jerez, evitando así desplazamientos a las instalaciones de la Dirección General de Tráfico en Cádiz para la realización de tales exámenes.

El acto de la firma ha contado con la presencia de la subdelegada del Gobierno en la provincia de Cádiz, Blanca Flores, con la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Carmen Sánchez, así como con el comisario de la Policía Nacional en Jerez, Francisco García Carrasco, y el jefe-intendente de la Policía Local, Manuel Cabrales Bermúdez.

Por su parte, la alcaldesa, María José García-Pelayo, ha remarcado que "se trata de un servicio especial para la vida de los ciudadanos, un servicio público que permite garantizar la movilidad, pero por supuesto también en condiciones de igualdad".

García-Pelayo ha agradecido a la jefa provincial de tráfico y a sus técnicos, así como a su equipo de gobierno, la culminación de este convenio, así como la labor en este sentido de la Subdelegación del Gobierno y de la Diputación de Cádiz.

La alcaldesa ha explicado que "hace aproximadamente un año, la Dirección Provincial de Tráfico planteó adecuar las instalaciones para cumplir con la nueva normativa, consiguiendo de esta manera una mayor efectividad, avanzar en igualdad y mantener a Jerez como sede".

De esta manera, el Ayuntamiento modernizará la sala de exámenes con la dotación de ordenadores, de un nuevo sistema informático, ajustándose a los requerimientos de la DGT para cumplir la normativa. "No podíamos permitir que Jerez dejara de ser sede de los exámenes, ya que aquí vienen ciudadanos de localidades vecinas, de todo nuestro ámbito rural, y de incluso La Janda, como Alcalá de los Gazules, la Sierra de Cádiz y la Costa Noroeste a examinarse", ha afirmado.

Por su parte, Ana Belén Cobos ha subrayado que "la firma de este convenio marca un paso decisivo hacia la modernización de la formación vial mediante la informatización del aula de teórico" y ha agradecido a la alcaldesa y el equipo de gobierno "el compromiso con la formación y la seguridad vial".

La jefa provincial de la DGT ha recordado que el aula actual de Jerez se comenzó a utilizar el 9 de julio de 2012 "y desde entonces ha sido el escenario donde miles de aspirantes han dado el primer paso hacia una conducción segura". En este sentido ha apuntado que "por el volumen de alumnos que se examinan en sus instalaciones, el Centro de Examen de Jerez de la Frontera se ha consolidado como el primero de la provincia".