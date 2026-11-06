La alcaldesa de Jerez recuerda los lazos de "unión, amor y amistad" con Ceuta en visita del presidente Vivas

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, junto a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y el vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, en una visita instituciol al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, y el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, han presidido la recepción oficial ofrecida al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el Salón Noble del Ayuntamiento, donde se han recordado los lazos de "unión, amor y amistad" que conectan a ambos territorios.

En declaraciones a los medios, la alcaldesa ha explicado que "desde el siglo XIX" Ceuta y la provincia de Cádiz "están unidas administrativamente" y que en el año 1995 Ceuta se convierte en ciudad autónoma. "Aunque ahora no dependamos administrativamente, no significa que no hayamos mantenido los lazos de unión, de amor y de amistad", ha sostenido, apuntando que el estatuto autonómico "reconoce estas raíces y estos lazos".

El acto institucional en el Ayuntamiento ha contado con la presencia de miembros de la Corporación municipal, representantes políticos y de distintas asociaciones, entidades e instituciones de la ciudad, quienes han ofrecido una ovación a la llegada del presidente ceutí, quien además ha firmado en el Libro de Honor de la ciudad jerezana.

García-Pelayo ha asegurado que ha sido una entrada "calurosa y cariñosa", en un acto que ha calificado de "muy bonito y entrañable y que siempre guardaremos en el corazón".

"Que firmes en el Libro de Honor es un gesto que hay que poner en valor no sólo como gesto institucional sino como gesto de unión y hermanamiento entre dos tierras que somos tierras muy cercanas. Nos sentimos profundamente amigas no sólo a raíz de la invasión del pasado mes de julio", ha trasladado la alcaldesa de Jerez a Vivas.

Sobre su visita a Ceuta tras los acontecimientos de los citados días, tras la entrada de miles de migrantes a territorio español, García-Pelayo ha recordado que, entonces, Vivas le dijo que eso "no era un tema de política sino de sentido común" y que "aquí no sólo se la juega Ceuta sino España".

"Añadiste que no sabías lo que esto te iba a costar, posiblemente con tu vida, pero que seguirías hasta el final defendiendo Ceuta. Con este acto lo que queremos recordarte es que queremos a Ceuta y que cuidamos y queremos a los ceutíes que viven en Jerez. Que todos alzamos la voz cuando tuvimos que alzarla y que no nos vamos a callar", ha aseverado, para añadir que "aquí no se rinde nadie, estamos en el lado bueno, en el lado de la democracia, de la soberanía nacional y del respeto a los valores".

El presidente de Ceuta ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Jerez, dejando un mensaje en el que ha escrito que "por su historia, sus monumentos, su patrimonio artístico y cultural, por su gente, Jerez es una ciudad hermosa, mágica, única, sin la que no se conciben Andalucía y España.

"Es un honor estar aquí para en nombre de todos los ceutíes dar las gracias a Jerez por sus muchas muestras de cariño y de apoyo a Ceuta en el momento más difícil de nuestra historia reciente. Muchas gracias a su alcaldesa porque además de ser una excelente alcaldesa con su gesto de hacer posible la presencia de Ceuta en el Comité de las Regiones de la Unión Europea cuando más necesaria era esa presencia ha demostrado una altura de miras, una generosidad, sentido de Estado y patriotismo difícilmente igualables. Un gesto que nos llega al alma, al alma de un pueblo en el que el grito de Viva España y Viva Ceuta suena y seguirá sonando con eco fuerte de un Viva España", ha plasmado Vivas en su mensaje.

El acto institucional ha concluido con el intercambio de regalos, entregando la alcaldesa al presidente de Ceuta una réplica de la sillería del monasterio de La Cartuja y un cuadro con una fotografía enmarcada de la concentración por Ceuta que se celebró en la calle Consistorio el 2 de septiembre.

Por parte del presidente de la ciudad autónoma, ha obsequiado a la alcaldesa de Jerez con una moneda representativa de Ceuta.