La alcaldesa de Jerez se reúne con Uniper para ahondar en el impulso de la visibilidad de la asociación

Imagen del encuentro entre la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, y la Asociación Uniper. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, se ha reunido con la presidenta de la Asociación Uniper, Eva María Guillermo Sauci, para avanzar en la colaboración y apoyo que presta el Ayuntamiento en sus actividades de visibilización y promoción a este colectivo, que agrupa a pacientes con enfermedades raras.

La regidora jerezana ha agradecido a la entidad su trabajo permanente para dar a conocer la situación de las familias afectadas por diferentes enfermedades raras y para ofrecer apoyo, comprensión y cercanía en momentos de mucha incertidumbre para las personas afectadas.

La reunión entre el Ayuntamiento de Jerez y la Asociación Uniper ha contado con la presencia de la delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, y el delegado de Salud y Deportes, Tomás Sampalo, así como miembros de su junta directiva.

García-Pelayo ha reiterado la voluntad del equipo de gobierno de Jerez de seguir en permanente contacto con esta asociación para establecer nuevas estrategias de colaboración para la necesaria sensibilización de la ciudadanía sobre las diferentes enfermedades raras para erradicar cualquier barrera que se puedan encontrar estos niños en su día a día, y apoyar las reivindicaciones de la investigación y la atención que requieren como pacientes.

La Asociación Uniper ha informado a la alcaldesa e integrantes del equipo de gobierno de las actividades que preparan para los próximos meses con las que su objetivo es seguir creciendo en presencia y en visibilidad para seguir avanzando en los objetivos que se marcan como entidad.

EL DOCUMENTAL 'PERFECTAMENTE IMPERFECTOS'

Entre los proyectos más importantes en los que la asociación está implicada, se encuentra la presentación del documental 'Perfectamente Imperfectos', del cineasta Jesús Sotomayor.

Este documental recoge las historias reales de cuatro familias pertenecientes a la Asociación Uniper, mostrando en primera persona la vida cotidiana y las dificultades asociadas a cuatro enfermedades raras.

A través de testimonios directos con una mirada cercana y humana, la película pretende sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de estas patologías, así como visibilizar las necesidades de las familias que conviven con ellas.

'Perfectamente Imperfectos' nace con la vocación de generar conciencia social y llegar a distintos sectores que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por enfermedades poco frecuentes. El estreno está previsto en los cines de Jerez en las próximas semanas y se prevén posteriores presentaciones en Madrid.

El documental presentará su candidato a los distintos certámenes cinematográficos, entre ellos, los Premios Carmen y los Premios Goya. Esta iniciativa supone un paso importante en la sensibilización y visibilización de las enfermedades raras, contribuyendo a dar voz a las familias y a promover una sociedad más informada, empática e inclusiva.

El trailer del documental puede verse en el enlace youtu.be/_Z2djkfHN68 . La Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad ayuda a la difusión de este trailer desde su página web, dentro de la colaboración con una entidad que se implica activamente en todas las actividades de la Delegación de Inclusión Social y que apoya todos los espacios dirigidos a crear una sociedad más inclusiva y que ofrezca oportunidades a todas las personas.