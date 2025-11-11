Alcaldesa de Jerez subraya el refuerzo del Foro de Ciudades Creativas a la candidatura a Capital Europea de la Cultura

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en la inauguración del Foro de Ciudades Creativas. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto al teniente de alcaldesa de Transformación Digital, José Ignacio Martínez, y la delegada de Educación, Nela García Jarillo, ha subrayado en la inauguración del Foro de Ciudades Creativas, que llega "en un momento idóneo" en la cuenta atrás para la presentación del 'Bid Book' de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

Como ha dicho, este foro viene a "fortalecer y complementar" el proceso de participación "desde la escucha activa y la aportación de los expertos con las aportaciones de ponentes de gran prestigio".

El foro se celebra hasta el jueves 13 de noviembre en el Coworking CYEC, un espacio recién recuperado por la Cámara de Comercio de Jerez, que ha organizado este evento con la financiación del Ayuntamiento y la colaboración de la Fundación Kreanta, ha indicado el consistorio en una nota.

La alcaldesa ha felicitado al presidente de la Cámara de Comercio de Jerez, Javier Sánchez Rojas, y a su equipo de trabajo "por el nivel tan importante" de estas jornadas, ya que van a ser tres días "escuchando y aprendiendo" de personas que tienen "una experiencia tan importante acumulada".

"Tres días reflexionando sobre cómo podemos hacerlo lo mejor posible, sobre la experiencia de otras ciudades y territorios en esa misión de ser capitalidad", ha señalado.

García-Pelayo ha incidido en la importancia del Foro de Ciudades Creativas, en días previos a la presentación del 'Bid Book', que será el 19 de diciembre, apuntando que se hará "antes de tiempo" ya que hasta el 28 de diciembre se puede presentar, pero que "no queremos ajustar los plazos hasta el final".

En este sentido, ha recordado que "desde el primer momento" desde el Gobierno local han querido hacer partícipes a toda la ciudadanía de la candidatura, aseverando que "ahí está el trabajo que se está desarrollando desde la Oficina de Jerez 2031".

El 'Bid Book' de Jerez, ha explicado la alcaldesa, "no es un documento de laboratorio realizado en 'mesa camilla' por parte de expertos" sino que se hace contando con los expertos porque "es un documento serio", aclarando que se está haciendo "con un proceso de escucha activa previa para darle forma, contando con las propuestas de la ciudadanía para que la candidatura sea la mejor".

El proceso de escucha activa, ha continuado, "es importante porque a través de la cultura podemos transformar nuestro territorio, no sólo nuestra ciudad, sino el sur de Europa".

Un territorio que "está dándose la mano desde tiempo inmemorial con África". Como ha expresado, "somos el territorio que está más al sur de Europa y desde aquí, de la mano de toda la ciudadanía, queremos decir a Europa que el sur puede ser el centro de Europa y puede y debe ser capital".

Según sus palabras, "podemos ser un instrumento imprescindible para defender y salvaguardar todos los valores que Europa simboliza: la igualdad, la integración, la solidaridad, la inclusión, el del progreso de todas y de todos, y el poder de la Cultura como eje transformador de las ciudades y del bienestar de las personas".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Jerez, Javier Sánchez Rojas, ha agradecido a la alcaldesa "su permanente compañía y apoyo" y ha explicado que es un foro que "invita al debate, al planteamiento de una ciudadanía dinámica, que intenta trabajar y crecer, con un discurso sustentado en la cultura de la creatividad y del intercambio de experiencias".

"Hoy inauguramos algo más que un ciclo de ponencias de primer nivel, es una alianza de trabajo colectivo y de alianzas estratégicas. Contamos con ponentes de prestigio y es un verdadero honor que estén en Jerez con nosotros", ha comentado Sánchez Rojas.

En cuanto a los contenidos del foro, cabe destacar que se alternarán conferencias magistrales, micro-presentaciones locales, así como actividades paralelas como visitas culturales y dinámicas de networking diseñadas para facilitar la creación de redes profesionales e institucionales.

El foro queda articulado bajo cinco grandes líneas de trabajo que abordarán los principales retos de la ciudad contemporánea, como derechos culturales y ciudadanía; urbanismo táctico e impacto cultural; identidades, narrativas y marca ciudad; educación expandida y ciudadanía activa y barrios creativos y regeneración urbana.

La apertura del foro ha estado a cargo de Jesús Prieto de Pedro, catedrático de Derecho Administrativo de la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales, que está considerado el principal experto español en derechos culturales y ha participado en la redacción de numerosas leyes, siendo autor de referencia en políticas de cultura y ciudadanía.