La alcaldesa de Jerez valora el impacto de la Noche Azul y Blanca en la actividad comercial y cultural de la ciudad

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, asiste a actividades de la Noche Azul y Blanca. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha destacado la importancia de la Noche azul y Blanca que ha vivido el municipio para la actividad comercial y cultural de la ciudad.

Y es que el centro histórico de Jerez vivió este pasado sábado una nueva edición de la Noche Azul y Blanca, un evento "consolidado" que en esta ocasión ha contado con una amplia participación ciudadana, según han valorado este domingo desde el Ayuntamiento en una nota.

Con una variada programación cultural, social y comercial repartida por enclaves emblemáticos como la Plaza del Arenal, la calle Larga, Doña Blanca, la Plaza Plateros, la Plaza de La Asunción, la Alameda del Banco y la Plaza Rafael Rivero, la ciudad "volvió a demostrar su dinamismo", destacan desde el consistorio jerezano.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, tras recorrer los distintos puntos neurálgicos y visitar los stands comerciales, ha querido resaltar la "trascendencia" de este tipo de iniciativas para "impulsar la economía local y para favorecer la vida en las calles".

García-Pelayo también ha subrayado que este tipo de eventos "ponen de relevancia la importancia de la actividad comercial y cultural junto a señas de identidad de la ciudad como son sus atractivos gastronómicos".

Esta edición ha estado dedicada a la 'Capitalidad Española de la Gastronomía 2026', destacando el espacio instalado en la Plaza del Arenal con una carpa informativa, un 'photocall' y un piano abierto al público.

Asimismo, la oferta de ocio se vio enriquecida y complementada durante todo el fin de semana por la celebración paralela del XXIX Festival Internacional de Títeres 'Titerejé' y la Feria de la Hispanidad 'Alma Hispana' en la Alameda Vieja.

La colaboración de las asociaciones de comerciantes Acoje, Adecosur, Asunico, ACAT y Flamenca Unlimited ha sido "fundamental" en la organización de este evento que ha supuesto "un escaparate directo para que los ciudadanos y visitantes conocieran la calidad y variedad de los servicios y productos locales", según valoran también desde el Ayuntamiento.

Además, la programación contemplaba animación infantil, exhibiciones de baile y deportivas en la calle Larga, así como jornadas de puertas abiertas en espacios como el Conjunto Monumental del Alcázar y visitas concertadas en el Palacio San Dionisio, incluyendo animación musical y actuaciones en la Plaza Doña Blanca, la Plaza Rafael Rivero o la Plaza Plateros.