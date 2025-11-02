La Asociación de Belenistas de Jerez presenta su nueva campaña de Navidad con novedades internacionales

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en la presentación oficial de la Campaña de Navidad 2025-2026 de la Asociación de Belenistas de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha asistido a la presentación oficial de la Campaña de Navidad 2025-2026 de la Asociación de Belenistas de Jerez, un acto celebrado en el Auditorio de la Fundación Cajasol, en un ambiente de "emoción y reconocimiento" hacia la "importante labor" que desarrolla esta entidad en la proyección del belenismo jerezano a nivel nacional e internacional, y en el que se ha desvelado un "amplio programa" hasta mediados de 2026 y un intercambio cultural con el belenismo de Malta.

Según ha informado el Consistorio local en una nota, la alcaldesa ha felicitado durante su intervención a los miembros de la Asociación por su trayectoria y trabajo, 50 años "de oro, creando cantera", y ha subrayado el esfuerzo de la asociación "en llegar a las nuevas generaciones y engrandecer la Navidad".

Por ese motivo, la primera edil ha señalado que la localidad gaditana "se va a volcar" con la conmemoración de este aniversario, y ha destacado las actividades programadas para este año, entre las que se encuentran el citado intercambio cultural con el belenismo de Malta y la celebración en Jerez del Congreso Andaluz de Belenismo. Asimismo, García-Pelayo ha felicitado tanto al autor del cartel como a los jerezanos vinculados al belenismo que han sido distinguidos durante el acto.

Por su parte, el presidente de la Asociación, Ramón García Sánchez, ha concretado que en 2026 se cumplirán 50 años de la fundación de la entidad, unos "años de evolución y maduración" que se conmemoran con un "amplio programa de actividades hasta mediados de 2026", y ha agradecido "el tesón y la entrega" de los miembros de la asociación y del conjunto del tejido asociativo andaluz del belén.

Tal y como ha emitido la Administración local, el acto ha contado con la participación de miembros de los coros del Teatro Villamarta y ha incluido la lectura del acta del jurado del XXXV Certamen Fotográfico de Nacimientos, cuyo primer premio ha recaído en José María Lozano Albuín, con una fotografía de un belén obra de Esteban Benítez Domínguez.

Además, se ha procedido a la entrega de la proclama del Ayuntamiento de San Fernando, que dedica el cartel de la Navidad 2025 de dicha ciudad a la Asociación de Belenistas de Jerez, "como reconocimiento a su trayectoria y a su aportación a la difusión del belenismo andaluz".

Al hilo, durante el acto se ha celebrado también la tradicional imposición de insignias de la asociación, concediéndose las insignias de plata a Natividad Campanario Romero y Francisco Illanes García, y la distinción 'Amigos de los Belenistas' al Padre Fray Felipe Ortuño Marchante.

Entre las actividades programadas se incluyen el XXVIII Certamen Literario 'Glosa Poética de Navidad', el LVIII Certamen de Nacimientos Familiares y de Entidades 'Esta Navidad pon el nacimiento', la XXX Zambomba Belenista, la Noche del Belén, la Misa de Adoración de Reyes y Pastores, con el acompañamiento musical del Coro de la Escolanía del Teatro Villamarta, que interpretará la 'Misa Navideña' y la celebración del XX Congreso Andaluz de Belenistas, que tendrá lugar del 10 al 11 de enero de 2026 en el Alcázar.