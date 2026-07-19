El autobús urbano de Jerez (Cádiz) recupera el volumen de pasajeros anterior a la pandemia y supera los cinco millones

Archivo - Vista de un autobús urbano de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

Los datos del primer semestre de este año 2026 sobre la evolución del número de pasajeros del Servicio de Autobuses Urbanos de Jerez, colocan por encima de los cinco millones los viajeros que usaron el autobús urbano, entre junio de 2025 y el mismo mes de 2026, recuperando así el volumen anterior a la pandemia.

Según un informe de Comujesa, en la primera mitad del año, subieron al autobús 2,6 millones de personas, lo que representa un incremento del 7,72% respecto al mismo semestre de 2025, tal y como ha señalado el Consistorio en una nota de prensa.

Otro dato destacado de los primeros seis meses de este servicio público, es que el uso diario en jornadas laborales ha experimentado una "notable consolidación". Los registros confirman que este servicio público ha fidelizado a los usuarios de la ciudad de forma definitiva y rutinaria desde que comenzó la renovación de la flota.

Precisamente, esta medida, que comenzó a tener lugar en enero de 2026, con la incorporación de los primeros nuevos autobuses, ha sido el principal revulsivo para recuperar la confianza en este medio de transporte urbano.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar ha resaltado que "la inversión de capital en la modernización de la flota y del conjunto del servicio ha sido una decisión determinante para recuperar la eficacia de la movilidad colectiva".

Ha valorado estos datos de forma muy positiva y ha afirmado que "demuestran que cuando se le da fiabilidad, la ciudadanía responde y confía en el transporte público". Espinar ha asegurado que las personas de Jerez "estamos concienciadas con la sostenibilidad y con el uso de este transporte colectivo. El problema era que el servicio que se estaba prestando no estaba a la altura de lo que se necesitaba. Ahora en cambio, los ciudadanos y ciudadanas tienen los medios, que además van a ir a mejor, y los están utilizando".

La superación de la barrera de los cinco millones de usuarios y usuarias "marca un hito sin precedentes en la postpandemia", según el informe de Comujesa. Se trata de una cifra de demanda que no se registraba en el servicio de transporte urbano de Jerez desde marzo de 2020 (coincidiendo con el estallido de la crisis sanitaria y las consecuentes restricciones de movilidad).

Esta recuperación consolida de nuevo a los autobuses urbanos como "el eje de la movilidad sostenible local". Además, el informe destaca también la "excepcional respuesta" de la ciudadanía frente a la oferta de servicios especiales en épocas de grandes eventos como Semana Santa, Gran Premio de Motociclismo y Feria del Caballo, temporadas en las que el Servicio de Autobuses Urbanos ha demostrado su capacidad de gestión, dando servicio a hasta 21.000 viajeros al día.

Los meses más importantes, en cuanto a número de viajeros han sido marzo, abril, mayo y junio, una vez que los sucesivos temporales dejaron de azotar climatológicamente a Jerez.

En el mes de marzo se registró un incremento del 17,63%, disparándose la demanda en los días de Semana Santa, en cuyos días festivos se registró un crecimiento de viajeros del 73,18% respecto al año anterior.

En abril, la celebración del Gran Premio de Motociclismo de Jerez atrajo un enorme flujo de visitantes externos que utilizaron las lanzaderas urbanas, disparando los promedios de sábados en un 18,40%.

Mayo se situó como el mes de máxima afluencia del semestre, registrando 528.337 viajeros. Este récord se debió directamente a la Feria del Caballo, semana en la que el transporte público se posicionó como la opción predilecta de la ciudadanía, registrando una histórica media diaria laborable de 20.907 viajeros, lo que supuso un incremento del 13% frente a mayo de 2025.

Constatada la respuesta de los usuarios y usuarias en épocas de grandes eventos, el mes de junio, con un crecimiento de casi un 12% de viajeros, marcó el inicio de la temporada de verano y la estabilidad escolar, con 430.263 viajeros.

El crecimiento estructural sostenido del 7,86% en días laborables, 14,44% en sábados y 10,44% en días festivos, ha certificado que "la fidelización del usuario no es puramente estacional, sino que se asienta de manera definitiva en el uso rutinario de la ciudad", según los datos de Comujesa.