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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La junta de gobierno de Jerez de la Frontera ha aprobado la contratación del servicio de asistencia técnica para la redacción del Mapa Estratégico de Ruido de Jerez, una actuación con la que el Gobierno municipal da un nuevo paso en su compromiso de mejorar la calidad ambiental de la ciudad y reforzar las herramientas de planificación y control de la contaminación acústica.

Esta contratación, que se ha adjudicado a la empresa Ibermad, Medio Ambiente Y Desarrollo, S.L., "supone un avance importante para disponer de un diagnóstico actualizado de los niveles de ruido existentes en el municipio, identificar las principales fuentes de contaminación acústica y contar con información técnica que permita establecer prioridades y orientar las medidas necesarias para reducir su incidencia sobre la población", según se recoge en una nota.

Se trata de una iniciativa fundamental para promover el bienestar de los ciudadanos, la protección de la salud y el derecho al descanso. En este sentido, la actualización del Mapa Estratégico de Ruido constituye una herramienta esencial para favorecer una ciudad más habitable, sostenible y respetuosa con su entorno, en la que se compatibilicen la actividad económica, la movilidad, el ocio y la convivencia vecinal.

La actuación se enmarca en la línea de trabajo del Gobierno municipal para reforzar la prevención de la contaminación acústica, modernizar los instrumentos de gestión ambiental y disponer de criterios técnicos objetivos que faciliten la toma de decisiones.

De este modo, el nuevo documento permitirá evaluar la exposición de la población a las distintas fuentes de ruido ambiental, analizar su distribución territorial y servir de base para la planificación de actuaciones dirigidas a mejorar las condiciones acústicas de los diferentes espacios urbanos.

Cabe recordar que, el pasado mes de julio, el Pleno aprobó la nueva Ordenanza de Prevención de la Contaminación Acústica de Jerez, planteada para sustituir una regulación municipal que databa de 1999 y adaptar la actuación del Ayuntamiento a las necesidades actuales de la ciudad.

Con esta medida, el gobierno municipal puso de manifiesto su "voluntad de reforzar los mecanismos de prevención, inspección y control de las actividades susceptibles de generar molestias acústicas, procurando un equilibrio entre el desarrollo económico y social de Jerez y la protección del bienestar de los vecinos".

Durante aquella tramitación, el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, anunció también la intención municipal de impulsar la actualización del Mapa Estratégico de Ruido, como parte de las actuaciones previstas para mejorar la gestión de la contaminación acústica.

Así pues, con esta contratación, el ayuntamiento "avanza en la actualización de este instrumento técnico, necesario para conocer la evolución de las condiciones acústicas de Jerez y disponer de información adaptada a la realidad actual del municipio". "La elaboración del nuevo mapa permitirá contar con una base de conocimiento para identificar posibles situaciones de mayor exposición al ruido, valorar las necesidades de intervención y orientar futuras decisiones en materia de movilidad, planificación urbana y protección ambiental", según la nota.

La contratación de esta asistencia técnica representa, por tanto, un nuevo paso en el trabajo del Ayuntamiento para actualizar sus instrumentos de planificación, avanzar en el cumplimiento de las obligaciones ambientales y seguir construyendo un Jerez más saludable, sostenible y comprometido con el bienestar de sus ciudadanos.

Asimismo, este Mapa Estratégico de Ruido permitirá actualizar el Plan de Acción contra el Ruido de Jerez.