El Ayuntamiento de Jerez aprueba el proyecto de aparcamiento de vehículos y motocicletas en el entorno de La Marquesa

Archivo - Imagen de archivo de una reunión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de acondicionamiento de una parcela de equipamiento público de 818,96 metros cuadrados para crear un aparcamiento entre la calle Alcázar de Jerez y la rotonda de la avenida de Arcos, en el entorno de La Marquesa, con un presupuesto de ejecución material de 73.447,19 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

El proyecto, sobre el cual la alcaldesa, María José García-Pelayo, informó a los vecinos de la zona a principios de marzo, tiene como objeto la adecuación de estos terrenos para habilitar 20 plazas de aparcamiento destinados a vehículos (una de ellas adaptada a persona con movilidad reducida) y una bolsa de estacionamiento de motocicletas, incluyendo a su vez, la instalación de nuevo mobiliario urbano y la renovación del sistema de alumbrado público.

El Ayuntamiento ha asegurado en una nota que con esta actuación se amplía la dotación de aparcamientos en esta zona, además de recuperar una parcela que estaba sin uso y de dar respuesta a las demandas del tejido asociativo de esta zona.

El proyecto contempla igualmente un acceso regulado por la calle Alcázar de Jerez, con su correspondiente señalización y rebaje de acerado para facilitar la movilidad, y se completa con una zona de pradera libre en el margen derecho del vial.

Como informara la alcaldesa de Jerez a los vecinos a principios de marzo la creación de este nuevo aparcamiento contribuirá a generar una movilidad más accesible en este entorno, y a una mayor calidad de vida de los vecinos, que dispondrán de nuevos espacios verdes y de servicios renovados, como es el caso del alumbrado.

El Ayuntamiento ha puesto en funcionamiento de forma provisional aparcamientos en las instalaciones del antiguo Taller de Fiestas, y los terrenos del antiguo Elefante Azul, en la Plata, y tiene proyectados aparcamientos en la Hijuela de la Marquesa, y en espacios públicos ubicados en El Almendral, Montealto y la barriada de La Granja.