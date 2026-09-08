El Ayuntamiento de Jerez arreglará el aire acondicionado del CEIP Tartesso tras su avería

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La delegada de Educación en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Nela García, ha asegurado que los colegios de Jerez estarán en óptimas condiciones de cara al inicio de curso escolar, previsto para este viernes 11 de septiembre, y que tiene previsto arreglar el aire acondicionado del CEIP Tartesso tras su avería.

En una nota, Nela García ha explicado que, "como está siendo habitual durante todo el verano", el Ayuntamiento está "poniendo a punto" todos los colegios de la ciudad, tanto en zona urbana como rural, en base a una planificación y a un control de las instalaciones.

Además, ha añadido que, en caso de averías de las instalaciones, "todos los directores y directoras de los centros educativos conocen el procedimiento de tramitación de las incidencias y se atienden en el menor tiempo posible".

Es por eso que ha afeado al PSOE de Jerez por "lanzar un mensaje catastrofista" sobre el aire acondicionado del CEIP Tartessos, cuyo arreglo "está previsto para el miércoles 9 de septiembre", después de que el colegio avisara de la incidencia concreta este pasado lunes.

La delegada municipal ha asegurado que se están realizando "más de un centenar de actuaciones" en todos los colegios de la ciudad durante los meses de julio y agosto, con vistas a que este viernes el alumnado de Infantil y Primaria se encuentren su colegio "mejor de como lo dejaron".