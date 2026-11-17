Archivo - Vista de un autobús urbano de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Tenencia de Alcaldía de Coordinación de Servicios Públicos, ha diseñado un dispositivo especial de movilidad para los fines de semana, festivos y días previos comprendidos entre el 20 de noviembre y el 24 de diciembre, coincidiendo con el periodo oficial de celebración de zambombas, con la ampliación de los horarios de los autobuses y lanzaderas hacia el centro.

En una nota, el teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos en Jerez, Jaime Espinar, ha señalado que todo este plan especial viene a "reforzar la seguridad vial y la movilidad de todas las personas que disfrutan de las zambombas y a ofrecer un servicio de transporte público eficiente y responsable, adaptado a las necesidades de la ciudadanía durante uno de los periodos de mayor actividad social, cultural y comercial de la ciudad".

Con este operativo las personas podrán moverse "sin peligro" de tráfico por el centro de la ciudad, "gracias a la alternativa real al vehículo privado que se va a ofrecer a la ciudadanía, con recursos como la puesta en marcha de líneas lanzadera y horarios especiales de autobuses, a los que se sumará el incremento del número de taxis", como ha manifestado.

Para cumplir con el objetivo que se busca con este operativo, el de garantizar la seguridad vial en el centro de la ciudad, se minimizará la entrada y circulación de vehículos por el casco histórico y se facilitará la salida fluida del mismo por las principales vías del centro.

En este sentido, durante las horas de mayor afluencia de público se definirán calles de acceso reducido, sólo accesibles para el transporte público, residentes, usuarios de parkings y personas con movilidad reducida.

Estas calles serán Mamelón, Cristina, Honda, Corredera, Puerto, José Luis Díez, Calzada del Arroyo, Porvera, Larga, plaza del Carbón, San Blas y calle Cordobeses. Los controles de acceso se activarán a las 15,00 horas los viernes, y los sábados y festivos a las 12,00 horas.

Como en ocasiones anteriores, los autobuses urbanos dispondrán de dos servicios lanzadera operativos todos los viernes y sábados entre el 20 de noviembre y el 19 de diciembre, así como los festivos 6 y 7 de diciembre. Estos partirán de zonas de fácil aparcamiento, enlazando la explanada de las atracciones de la Feria del Caballo con la plaza del Mamelón, y la explanada del mercadillo en calle José Manuel García Caparrós con la calle Puerto.

Las novedades este año respecto al servicio de autobuses se centran en que estas lanzaderas estarán operativas desde las 13,00 horas hasta la 01,00 horas de la madrugada los viernes, sábados, festivos y días previos, es decir, se pondrán en marcha dos horas antes que el año pasado.

El precio del servicio lanzadera seguirá siendo el mismo, un euro por persona y viaje, no siendo válidos los títulos de transporte vigentes.

Hay que destacar también que estos servicios de autobuses lanzadera van a estar en funcionamiento de cara a la campaña de compras previa a la festividad de los Reyes Magos, coincidiendo con los días 26 y 27 de diciembre y 2, 3, 4 y 5 de enero. En este caso, el horario será hasta las 23,45 horas.

Otra novedad destacable del dispositivo de este año es que todos los viernes y sábados, en el periodo entre el 20 de noviembre y el 19 de diciembre así como los festivos 6 y 7 de diciembre, las líneas circulares 8 y 9 prestarán servicio hasta la 1,00 de la madrugada, en lugar de hasta las 22,00 horas como es usual. El objetivo es ampliar la oferta de transporte público a la ciudadanía.

En este sentido, durante el periodo citado, se incorporarán tres nuevas salidas nocturnas, la primera a las 23,00 horas, la siguiente a las 12.00 de la noche y la última, a la 1,00 de la madrugada.

El Ayuntamiento ha señalado que también se establecerá un servicio especial de autobuses para la zona rural, de acuerdo con las solicitudes de las ELA y barriadas rurales.

En cuanto a los taxis, contarán con dos paradas lanzadera en la Alameda Cristina y calle Puerto, ambas con control de seguridad. La parada de taxis de plaza Esteve quedará anulada debido a la dificultad que este enclave supone para la llegada y salida fluida de los vehículos durante las horas de mayor afluencia de personas. El resto de paradas de taxi del centro, como plaza de las Angustias continuarán funcionando.

Además, el servicio de taxi se implementará con la llegada de otros vehículos de localidades cercanas como Sanlúcar, El Puerto y Trebujena. En concreto, durante el periodo de zambombas estarán disponibles en Jerez 231 taxis en diferentes turnos.

Los aparcamientos públicos contarán con acceso libre por sus calles de entrada hasta completar sus aforos. Una vez llenos, la Policía Local sólo permitirá el paso en función del número de plazas libres que vayan originándose mediante comunicación directa con los parkings afectados.

Por tanto, no se permitirán las colas de vehículos en la entrada de estos aparcamientos públicos cuando estén completos a la espera de plazas libres para evitar retenciones de tráfico, destacándose que el Ayuntamiento contará con cámaras conectadas con la Sala de Control de Tráfico en los acceso al centro y a los aparcamientos públicos para controlar la situación.

Este dispositivo permitirá el acceso de vehículos debidamente identificados con la correspondiente tarjeta azul a las personas con movilidad reducida para que puedan llegar lo más cerca posible del centro de la ciudad y utilizar las plazas de aparcamiento reservadas ya existentes y la zona ORA.

Por otro lado, los autobuses turísticos tendrán paradas para la subida y bajada de pasajeros en la plaza del Mamelón y la calle Puerto.