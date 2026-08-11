El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) aprueba actuaciones de mejora en equipamientos públicos y colegios de la zona rural

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en una visita a la barriada rural de Mesas de Asta - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado nuevas actuaciones destinadas a la mejora de infraestructuras, equipamientos públicos y centros educativos de la zona rural, que se ejecutarán a través de distintas líneas de financiación.

Las iniciativas permitirán intervenir en varias barriadas rurales, tanto para reparar los daños ocasionados por los temporales como para avanzar en la conservación de instalaciones de uso público, por un lado y reforzar la programación dirigida a niños y jóvenes, por otro, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha destacado que estos nuevos proyectos "permiten seguir dando respuesta a necesidades concretas" de las barriadas rurales, actuando en equipamientos que se han visto afectados por los temporales y en espacios educativos y de convivencia "que forman parte de la vida cotidiana de sus vecinos".

En este sentido, ha subrayado que el objetivo es "aprovechar todas las líneas de financiación disponibles para seguir mejorando los servicios y las infraestructuras de la zona rural, atendiendo las prioridades que nos trasladan sus representantes y avanzando de forma progresiva en la conservación de los equipamientos públicos".

Por un lado, figuran dos actuaciones financiadas con cargo a la línea de ayudas de la Junta de Andalucía para la reparación de daños ocasionados por fenómenos meteorológicos adversos producidos el pasado invierno, y que van destinadas a la subsanación de daños en las cubiertas y de desperfectos provocados por la entrada de agua en los centros de barrio de Mesas de Asta Regia y Rajamancera.

El proyecto del centro de barrio de Mesas de Asta Regia contempla trabajos de limpieza general de la superficie de la cubierta, así como la revisión del soporte y la reparación puntual de las zonas deterioradas.

También se prevé la ejecución de un nuevo sistema de impermeabilización, el saneado de revestimientos, el sellado de fisuras y la reposición puntual de los acabados deteriorados, además de la limpieza general de la cubierta para la eliminación de suciedad y depósitos superficiales o la revisión del estado de conservación de los paneles, fijaciones y remates.

Asimismo, se eliminarán humedades, se repondrán revestimientos deteriorados así como acabados afectados por la entrada de agua.

Por su parte, las obras que se ejecutarán en el centro de barrio de Rajamancera incluyen, entre otros trabajos, la retirada de la lámina asfáltica y la ejecución de una nueva, la limpieza de la cubierta y la reparación de puntos singulares la misma, el arreglo del revestimiento exterior y la verificación de la estanqueidad.

De igual modo, se eliminarán humedades producidas en paramentos interiores horizontales y verticales y se repararán zonas afectadas por la entrada de agua.

La alcaldesa ha señalado que estas dos obras en Mesas de Asta Regia y Rajamancera son las primeras en aprobarse de un conjunto de intervenciones previstas en otros centros de barrio de la zona rural, que también resultaron dañados a causa de las lluvias intensas del pasado invierno.

Son, por tanto, "proyectos importantes" porque se interviene sobre "espacios de referencia para los vecinos de estas barriadas", al mismo tiempo que se reparan las consecuencias de unos episodios meteorológicos "que tuvieron una incidencia importante en la zona rural", ha señalado García-Pelayo.

A su vez, y dentro del programa Profea 2025, se ha aprobado un conjunto de actuaciones de mejora y conservación en centros educativos en Mesas de Asta Regia, Gibalbín y Lomopardo por un importe global de 128.395,85 euros.

Estas obras estarán dirigidas principalmente al mantenimiento y conservación de los citados edificios y contemplan trabajos como el saneamiento de paramentos verticales y la reposición de enfoscados, así como el pintado de paredes y la limpieza y lijado de elementos de cerrajería.

"Son intervenciones que repercutirán directamente en instalaciones esenciales para las familias de nuestras barriadas rurales, como son los colegios", ha señalado García-Pelayo.

NUEVAS CONTRATACIONES PARA EL JEREZ RURAL

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la contratación de las obras de consolidación del talud existente en el parque infantil de Lomopardo, que están financiadas con ayudas concedidas al amparo del Decreto 277/2023 de la Junta a entidades locales especialmente afectadas por los daños ocasionados por el enjambre de borrascas ocurrido en diversos puntos de Andalucía del 23 de enero al 16 de febrero de 2026.

También en materia de contratación, se ha adjudicado a Carriles Animación y Aventura el servicio para el desarrollo del programa lúdico-juvenil de verano 2026 en las barriadas rurales de Jerez y en la pedanía de Cuartillos.

Esta iniciativa permitirá reforzar durante el periodo estival la oferta de ocio dirigida a niños y jóvenes de la zona rural, acercando actividades a las barriadas y facilitando que las familias de la zona rural puedan disponer también durante el verano de una programación pensada específicamente para ellas.