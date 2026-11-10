Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) aprueba un nuevo desarrollo urbanístico en San José Obrero con suelos para 209 viviendas

Plano de los terrenos de San José Obrero donde se proyectan más de 200 viviendas. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado inicialmente el Plan de Reforma Interior del ARI F-03 San José Obrero-Hijuela de La Platera, que permitirá impulsar la construcción de hasta 209 viviendas, de las que 74 serán viviendas protegidas, y recuperar y reordenar una amplia superficie de suelo situada en la zona norte de la ciudad, mejorando su integración con los barrios del entorno y las conexiones viarias.

Este proyecto, de iniciativa privada, contempla la transformación de una superficie de 33.296,27 metros cuadrados, situada junto a la barriada de San José Obrero, entre las vías del ferrocarril y las avenidas de La Pepa, Caballero Bonald, Marcelino Camacho y Descartes, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La delegada municipal de Urbanismo y Vivienda, Belén de la Cuadra, ha destacado la importancia de la aprobación inicial de este documento urbanístico, que supone "un nuevo paso para promover la construcción de viviendas y avanzar en la regeneración de una zona que, pese a encontrarse integrada en el núcleo urbano, permanece desconectada de su entorno".

Se trata de una zona que actualmente presenta "importantes carencias" de urbanización, infraestructuras y espacios públicos, y cuya configuración "dificulta la comunicación con el resto de la ciudad", como ha señalado.

La actuación prevista "responde al modelo de ciudad compacta, integrada y sostenible" por el que apuesta el gobierno local, basado en "aprovechar los suelos disponibles dentro de la propia ciudad para darles nuevos usos, dotarlos de servicios y mejorar su conexión con los barrios existentes, evitando generar espacios aislados", en palabras de la delegada municipal.

En líneas generales, la nueva ordenación permitirá transformar este ámbito en una zona residencial con espacios públicos, zonas de estancia y nuevos servicios, contribuyendo a mejorar la calidad urbana y las condiciones de accesibilidad y movilidad de este entorno.

De esta forma, la aprobación inicial de este Plan de Reforma Interior permitirá avanzar en la recuperación de estos terrenos para incorporarlos a la ciudad mediante una ordenación que combine nuevas viviendas, actividades económicas, espacios públicos e infraestructuras.

El proyecto prevé la creación de dos parcelas destinadas a viviendas libres y protegidas, en las que también podrán implantarse actividades comerciales y de servicios. Ambas zonas residenciales estarán separadas por un gran espacio público central que favorecerá la convivencia vecinal y permitirá incorporar nuevas actividades, además de mejorar las condiciones ambientales y la imagen urbana de este sector.

NUEVAS CONEXIONES VIARIAS

Uno de los aspectos destacados de esta actuación por Belén de la Cuadra es la mejora de las comunicaciones, con la creación de nuevos viales que permitirán conectar este ámbito con las principales avenidas del entorno y facilitar los desplazamientos entre las barriadas próximas.

En concreto, se contempla la construcción de una nueva calle que partirá de una rotonda proyectada en la avenida Descartes y enlazará con la avenida Marcelino Camacho, dando continuidad al pequeño bulevar existente en esta última.

Asimismo, se habilitará otro vial por el lado oeste del ámbito, de manera que las nuevas parcelas queden conectadas con la red de calles de la zona.

La ordenación dará prioridad a los desplazamientos peatonales, con calles diseñadas para favorecer la circulación a pie y reducir la velocidad de los vehículos en el interior del recinto. También se prevé prolongar el carril bici de la avenida Descartes hasta la nueva rotonda situada en su conexión con la prolongación de Marcelino Camacho.

Otra de las actuaciones previstas es la creación de 236 plazas de aparcamiento en todo el ámbito, entre las que se incluye un área de estacionamiento en superficie que dará servicio a la futura estación de ferrocarril proyectada en el extremo suroeste de estos terrenos.

Belén de la Cuadra ha subrayado que esta reordenación permitirá "avanzar hacia una movilidad urbana más sostenible, favoreciendo los desplazamientos a pie y en bicicleta, mejorando la seguridad y la accesibilidad y reforzando el papel del transporte público".

La actuación contribuirá a resolver los problemas de conexión que presenta actualmente esta zona entre la avenida Descartes y la avenida de La Pepa, a través de Marcelino Camacho, facilitando también su integración con los nuevos desarrollos previstos hacia el nordeste.