El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) concede 19 licencias para viviendas en la barriada de La Milagrosa

Archivo - La delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Belén de la Cuadra, interviniendo en el pleno municipal. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

También concede otras cinco en un solar sin edificar en la calle Puerto

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local ha concedido licencia para la construcción de 19 viviendas en el sector 26 de La Milagrosa, que se está consolidando como uno de los principales ámbitos de expansión residencial de Jerez de la Frontera (Cádiz) tras el impulso dado por el Ayuntamiento a la culminación de las infraestructuras urbanísticas pendientes de ejecución, y que está permitiendo la implantación de nuevos proyectos residenciales, tal y como ha subrayado la delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra.

Según ha concretado el Consistorio jerezano en una nota, la nueva promoción se compondrá de 19 viviendas unifamiliares dispuestas en hilera, de dos plantas de altura, y una piscina común con zonas ajardinadas, y estará situada en una manzana de 3.605 metros cuadrados del citado sector y concretamente, en la calle Escritora Margarita López de Morla. La superficie construida de cada vivienda será de 112 metros cuadrados, siendo la superficie útil de 96,45.

En contexto, las actuaciones que se están ejecutando en esta zona de La Milagrosa están permitiendo poner en carga suelo preparado para la edificación, tal y como precisado la responsable municipal, refiriéndose a las obras de terminación de la urbanización de este sector, que tienen como objeto proporcionar servicio eléctrico a las trece parcelas que están sin edificar.

Con una inversión de más de 1,1 millones de euros, estas obras de electrificación quedaron pendientes de ejecución dentro del proyecto de urbanización de estos terrenos, y resultan "muy necesarias" para que las nuevas viviendas que se ubiquen en estos terrenos dispongan de todos los servicios e infraestructuras necesarias para que puedan ponerse en uso.

Igualmente, la Junta de Gobierno Local ha aprobado conceder licencia urbanística de construcción de un edificio de cinco viviendas, garaje y trasteros en un solar de 312 metros cuadrados de la calle Puerto, el cual llevaba mucho tiempo sin edificar.

El edificio, que tendrá una superficie construida total de 762,20 metros cuadrados, constará de plantas sótano, baja y alta conectadas entre sí mediante un ascensor accesible y se estructurará en torno a un patio, destinándose las plantas baja y primera al uso residencial, y el sótano a plazas de aparcamiento y trasteros.

En relación a esta promoción, Belén de la Cuadra ha valorado positivamente que vuelva a construirse en un solar que permanecía sin uso desde hace años porque esta actividad "contribuye a regenerar el tejido urbano, a aprovechar mejor el suelo disponible y a generar nueva oferta residencial en zonas plenamente consolidadas", ha concluido".

Para De la Cuadra, estas nuevas licencias "ponen nuevamente de manifiesto el dinamismo que está experimentando Jerez en materia residencial y la confianza que los promotores depositan en la ciudad gracias al trabajo que venimos desarrollando para agilizar la tramitación urbanística y ofrecer seguridad jurídica a la inversión".

Asimismo, ha subrayado que el Gobierno local "continuará trabajando para desbloquear desarrollos urbanísticos, impulsar la transformación de suelos aptos para la edificación y favorecer un crecimiento ordenado y sostenible de la ciudad".