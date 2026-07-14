El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) cuenta con un 'equipo de calle' para atender las necesidades de personas sin hogar

ÛEquipo de calle' para asistir a personas sin hogar en Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El Centro de Acogida e Inserción Social (conocido como Albergue municipal) dependiente de la Fundación Centro de Acogida San José, cuenta con un equipo de atención a la población más vulnerable de Jerez, personas sin hogar que sufre en la calle, entre otras muchas vicisitudes, la crudeza del clima, tanto en invierno como en verano.

Así, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, cada mañana, dos miembros de este personal recorren los lugares frecuentados por estas personas, les ofrecen ayuda, información acerca de los recursos sociales a los que pueden acceder y, en días calurosos, como viene sucediendo este verano, agua helada para poder combatir golpes de calor.

En este sentido, ha señalado que esta función, orientada a dar apoyo y asistencia, ya venía desempeñándose anteriormente, pero este verano se ha sumado la Red Municipal de Refugios Climáticos de Jerez, puesta en marcha para proteger a la población, en especial a colectivos vulnerables, frente a las altas temperaturas.

La delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, ha puesto de relieve "la magnífica labor que viene desempeñando este personal municipal desde la humanidad y el respeto hacia estas personas que viven en la calle por diversas circunstancias o porque la vida las ha tratado mal". Asimismo, ha explicado que estas trabajadoras del albergue municipal "conocen estas realidades tan duras y tratan con corazón, cariño y dignidad a las personas sin hogar, que pasan por este tipo de situaciones tan difíciles".

"Están haciendo un trabajo increíble y no se conoce prácticamente: desde dar un abrazo hasta ayudarles a tramitar documentos necesarios como el DNI o la tarjeta de la Seguridad Social", ha explicado Yessika Quintero.

La delegada ha señalado que hay que desmitificar el perfil de la persona sin hogar y ha aclarado que "la mayor parte de ellas son españolas, incluso en muchas ocasiones arraigadas al territorio, pero que se han visto en la calle por determinadas circunstancias".

Quintero ha dado las gracias a todo este personal municipal y también a colectivos como Acoje, así como a Policía Local y Nacional, por la información y colaboración que nos prestan para detectar a estas personas vulnerables y poder brindarle ayuda, como un sitio digno donde dormir, ducharse, o encontrar ropa limpia como es el Albergue municipal, y "siempre desde el cariño y la humanidad".

Por su parte, Fátima Villar, directora del Centro de Acogida e Inserción Social, ha explicado que el 'equipo de calle', formado por dos personas, sale este verano a hacer su recorrido en horario de mañana "para ofrecer ayuda principalmente a personas que no quieren acudir a ningún refugio climático".

"Nos reciben encantados, porque el calor es tremendo y el agua es un bien que se recibe en estos días muy positivamente. Les entregamos una botella que esté prácticamente congelada, para que a lo largo de la mañana o de la tarde puedan beber agua fría", ha señalado Fátima Villar. Igualmente, en estas visitas, "se les informa de que pueden acudir a los puntos que se han habilitado como refugios climáticos, como el Albergue, el Comedor del Salvador o el Hogar San Juan", ha explicado.