El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) intensifica el mantenimiento de las zonas verdes y la poda de árboles en colegios

Poda de árboles en un colegio de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos y Medio Ambiente, continúa intensificando las labores de cuidado y mantenimiento de espacios verdes y la poda del arbolado en los centros educativos públicos, en el marco del nuevo contrato de parques y jardines firmado con la empresa Ingesan el pasado mes de mayo, que ha permitido el incremento de personal y recursos, así como la frecuencia de las intervenciones.

Esta semana, concretamente, se ha intervenido en las zonas verdes del Centro de Educación Especial Nuestra Señora de La Merced, donde se ha dado solución a un problema con el arbolado. Y en los últimos días, también se han realizado trabajos de desbroce y recogida de restos en otros centros escolares de la ciudad, en coordinación con la Delegación de Educación, concretamente en el CEIP Tartessos y en sus alrededores, así como en el CEIP Guadalete, en El Torno, según ha detallado el Consistorio en una nota.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha incidido en que el objetivo de estas intervenciones, que se realizan de forma constante durante todo el año, es "garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes, así como mejorar la calidad de la educación y el confort térmico del alumnado".

Jaime Espinar ha explicado que el nuevo contrato que el Ayuntamiento ha firmado para cubrir el servicio público de conservación y mantenimiento de parques, zonas verdes y ajardinadas y también del arbolado, "incluye importantes mejoras que ya están repercutiendo de forma muy positiva, tanto en la zona urbana, como en la zona rural".

Ha destacado "no sólo la sucesiva intervención en los centros educativos, sino también, otras tareas, que con el anterior contrato no se realizaban con asiduidad, como es la poda de las palmeras que ahora se está llevando a cabo". Pero sobre todo, ha incidido en otra ventaja de la mejora de este contrato, "la reducción de la periodicidad de las labores de mantenimiento de los espacios verdes y el arbolado".

El teniente de alcaldesa ha recordado que, en este mismo marco y de forma coordinada entre la Delegación de Educación y el Servicio de Medio Ambiente, se intensificó la pasada primavera una programación especial de desbroce que se desarrolló como refuerzo de las labores de mantenimiento habituales de las zonas verdes de los centros. También se han intensificado este verano los trabajos de poda y desbroce en los colegios, siguiendo una planificación específica, con la finalidad de que estuvieran en la mejor situación posible a principios de curso, tanto en la zona urbana como rural.