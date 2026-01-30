Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) mantiene activo su dispositivo de atención a desalojados por crecida del Guadalete

La delegada municipal de Inclusión Social en el Ayuntamiento de Jerez, Yéssika Quintero, en el pabellón municipal de Chapín, donde se ha establecido un punto de atención a personas desalojadas por la crecida del río Guadalete. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Inclusión Social del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) mantiene activo un amplio dispositivo centrado en la atención directa y urgente a las familias más vulnerables afectadas por las intensas lluvias y vientos de los últimos días, como las personas que han tenido que ser desalojadas de 14 núcleos de la zona rural por la crecida del río Guadalete, que continúa en nivel rojo.

La delegada municipal de Inclusión Social, Yéssika Quintero, ha señalado que este operativo está trabajando de forma coordinada con Cruz Roja y las Fuerzas de Seguridad para garantizar el realojo, el suministro de alimentos y la cobertura de necesidades básicas, con especial prioridad para mayores, personas con discapacidad, bebés y electrodependientes.

La responsable municipal ha agradecido al personal de su Delegación, a Cáritas y Cruz Roja, "por su apoyo incondicional desde el minuto uno", y a Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional por "su labor fundamental" desde el inicio de estas intensas borrascas, "garantizando evacuaciones seguras, especialmente en casos de movilidad reducida", y llevando a cabo urgencias sanitarias a personas en situaciones específicas, como es el caso del realojo de una persona recién operada y de una familia con un bebé de dos meses.

Tal y como ha subrayado la delegada de Inclusión Social, tanto el gobierno local como la Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz están haciendo "un seguimiento permanente" de la situación al objeto de cubrir necesidades básicas, garantizar la alimentación y la provisión de ropa y suministros esenciales para quienes lo requieren.

También ha destacado la labor del personal de su Delegación, "que desde el primer instante se ha movilizado para distribuir alimentos, agua y otros suministros esenciales en todos los puntos de ayuda establecidos".

En cuanto al contenido del operativo de atención a las personas afectadas por esta emergencia meteorológica, Yessika Quintero ha destacado la instalación inicial de un punto de atención de servicios sociales en el Portal para la primera recepción y derivación de personas desalojadas.

"La labor de Cruz Roja está siendo fundamental y agradecemos su compromiso y su implicación", ha indicado.

OPERATIVO DESPLEGADO EN CHAPÍN

Asimismo, se está procediendo, en coordinación con el dispositivo de emergencia de Cruz Roja, a la reubicación progresiva de personas atendidas en recursos alternativos y su traslado al punto de atención social que se ha establecido en Chapín, desde donde se está llevando a cabo un seguimiento personalizado de su situación.

Según ha explicado, en este lugar se encuentra desplazado un equipo estable de cuatro trabajadoras sociales, que junto con el apoyo de Cruz Roja, ofrecen un servicio de atención individualizado y realizan un triaje para determinar el recurso de alojamiento más adecuado, según las características y necesidades de cada persona o familia.

En este punto, Yéssika Quintero ha aclarado que "ninguna persona ha pernoctado en Chapín hasta el momento", y que las personas derivadas han sido realojadas en dispositivos habilitados como Inturjoven y hoteles de la ciudad o en viviendas de familiares o amigos.

De igual modo, la delegada municipal ha subrayado que el personal de este dispositivo está priorizando la atención a colectivos vulnerables como pueden ser mayores, personas con discapacidad, bebés y niños, y se está ofreciendo atención específica a personas electrodependientes mediante el registro municipal, con llamadas y seguimiento en toda la ciudad ante posibles cortes de luz.

Otra de las prioridades de este operativo está siendo la coordinación del servicio de ayuda a domicilio para que funcione con absoluta normalidad, verificando el estado en que se encuentran usuarios afectados, reorganizando rutas alternativas a las carreteras cortadas y garantizando la atención cuando el acceso no era posible, todo ello, preservando la seguridad de las trabajadoras.