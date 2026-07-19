Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) realiza mejoras de climatización, accesibilidad y seguridad en el Centro Acogida San José

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo - AYUNTAMIENTO JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada de la delegada de Inclusión Social, Dependencia, Mayores y Familia, Yessica Quintero, ha conocido las mejoras en infraestructura y equipamiento de que ha sido objeto por parte del Ayuntamiento la Residencia Centro de Acogida San José, ubicada en la calle Francisco Riba de nuestra ciudad y que contribuyen a una mejor atención de los usuarios.

Según ha subrayado el Consistorio en una nota de prensa, en la visita han estado presentes el director del centro, Patricio Caballero, el médico referente, Loida Galvin, la trabajadora social Isa Alonso, el presidente del Comité de Empresa Miguel Ángel Andrades y la gobernanta, Catalina Piñero.

La regidora ha podido ver todas las mejoras en bienestar, seguridad, accesibilidad y ergonomía que ha experimentado el centro como la instalación de sistemas de climatización tipo split en áreas comunes y habitaciones que permite que cada usuario cuente con equipos individuales para regulación personalizada.

Así, la medida busca garantizar confort térmico, seguridad y bienestar de los residentes con una infraestructura que se adapta a los estándares técnicos y normativos vigentes en climatización.

"Este año todos los mayores tendrán aire acondicionado en sus habitaciones. Parece que es algo que ya debería de estar puesto, algo normal con lo que debían de contar. Pues este año es la primera vez en la que los mayores de este centro van a tener aire acondicionado individual. También hemos comprado camas, hemos comprado sillones, mesas de noche, grúas; estamos arreglando por dentro y por fuera el edificio. En definitiva trabajando para mejorar integralmente nuestra ciudad y que los vecinos y las vecinas de Jerez tengan unos buenos servicios sociales que son esenciales ya que son los que están más cerca de las personas", ha dicho la alcaldesa al respecto.

Además se ha renovado parte del mobiliario y equipado el centro con recursos clínicos como camas articuladas (32), camas bariátricas (8), sillones geriátricos (60) y grúas de bipedestación (4), mesitas de noche (60) y mesitas de noche con balda (38).

A ello se une la ejecución de proyectos de rehabilitación de jardines para dignificar la imagen del edificio, fachada y pintura exterior del centro y la adquisición de un nuevo vehículo para facilitar desplazamientos y actividades externas que, en definitiva, han mejorado las condiciones de habitabilidad y seguridad del centro.

La residencia Centro de Acogida San José tiene capacidad para 121 usuarios, plazas todas de carácter asistido y destinadas a personas mayores con alto grado de dependencia.

Cuenta con una plantilla multidisciplinar que incluye personal sanitario, terapéutico, social y administrativo. Hay dos médicos, 66 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, siete enfermeros, dos terapeutas ocupacionales, una psicóloga, un animador sociocultural, una peluquera, dos trabajadores sociales, dos administrativos, seis personas en cocina, 16 personal de limpieza y lavandería, dos técnicos de mantenimiento y tres recepcionistas.

En su interior se desarrollan catorce programas enfocados en estimulación cognitiva, musicoterapia, cine terapéutico, ergoterapia, taller de reminiscencia, laborterapia, estimulación basal, taller de ludoterapia, taller de psicomotricidad, taller sensorio-motriz, taller de emociones, taller espiritual y taller de actividades básicas de la vida diaria.