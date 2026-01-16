Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) saca a licitación tres parcelas para facilitar la construcción de VPO

Exterior de una de las parcelas sacadas a licitación para la construcción de viviendas por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez (Emuvijesa) ha publicado la licitación para la enajenación de tres parcelas de su titularidad situadas en distintos ámbitos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de impulsar el desarrollo residencial, favorecer la construcción de viviendas protegidas y contribuir a la regeneración urbana en diferentes zonas de Jerez.

Las parcelas incluidas en esta convocatoria se ubican en las zonas de El Retiro, Pozoalbero y en la calle Cristal y, conforme al planeamiento vigente, son compatibles con el desarrollo de actuaciones de uso residencial, ha apuntado el Ayuntamiento en una nota.

En concreto, las parcelas de El Retiro y Pozoalbero están destinadas a la promoción de viviendas protegidas en régimen general, mientras que la parcela situada en la Bodega de la calle Cristal se destina a vivienda de renta libre.

La licitación, junto con toda su documentación, ya está disponible para su consulta en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Esta propuesta de venta fue aprobada el pasado mes de noviembre por el Consejo de Administración de Emuvijesa, tal y como ha recordado la delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, quien ha subrayado la importancia de publicar esta licitación "coincidiendo con las nuevas oportunidades de inversión que está generando la ciudad" y "en atención a las demandas de los promotores inmobiliarios", que piden a las administraciones la puesta a disposición de suelo finalista para la construcción de nuevas viviendas.

Los criterios de adjudicación previstos en los pliegos de condiciones que rigen esta licitación atenderán tanto a las características urbanísticas de cada parcela como al destino que se les otorgue, valorándose las ofertas mediante una serie de criterios objetivos.

Además del criterio económico, Belén de la Cuadra ha destacado la inclusión de criterios de carácter social, como la reducción del precio de venta de las viviendas protegidas o la reserva que se lleve a efecto de viviendas para personas con movilidad reducida, conforme a la normativa aplicable.

La delegada de Vivienda ha agradecido el trabajo técnico que se está llevando a cabo desde Emuvijesa para "seguir avanzando" en el cumplimiento de "uno de los principales compromisos" del gobierno local, como es el "impulsar la construcción de viviendas protegidas y facilitar el acceso a la vivienda".

En este sentido, ha recordado algunas de las medidas concretas que se han ido poniendo en marcha para alcanzar estos logros, como es el caso de la adhesión al Decreto-Ley 1/2025 de la Junta de Andalucía, siendo Jerez uno de los primeros municipios en acogerse a esta normativa destinada a favorecer el acceso a viviendas asequibles, o los trabajos de análisis y diagnóstico previos al inicio de la redacción de un nuevo Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Jerez, como herramienta planificadora de la política de vivienda y suelo de la ciudad, y que tendrá como marco jurídico la nueva Ley de Vivienda de Andalucía.

Por todo ello, la delegada ha sostenido que con esta licitación "se da un paso importante para alcanzar este objetivo, facilitando la puesta a disposición de parcelas municipales de uso residencial y generando una oferta de suelo atractiva para la inversión en nuevos proyectos".

Asimismo, ha destacado que esta actuación "contribuirá a fomentar la revitalización urbana y la puesta en valor de enclaves estratégicos del centro histórico", como es la Bodega de la calle Cristal.

El plazo para la presentación de ofertas será de 30 días hábiles, iniciándose el día 16 de enero y finalizando el 27 de febrero, inclusive. Las proposiciones deberán presentarse conforme a lo previsto en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que regulan los criterios económicos, sociales y de valoración de las ofertas.

La parcela situada en Pozoalbero cuenta con una superficie de 7.901 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 14.215 metros cuadrados. Por su parte, la parcela la zona de El Retiro está ubicada en la calle Valdepajuelas y presenta una superficie de 2.237,32 metros cuadrados y una edificabilidad de 3.495,72 metros cuadrados.

La parcela de la Bodega de la calle Cristal, situada en la Unidad de Ejecución 1.A.18 La Merced, tiene una superficie de 2.542 metros cuadrados, con uso residencial y otros usos compatibles conforme al PGOU. La finca alberga la denominada Bodega Grande, que cuenta con cuatro naves separadas entre sí por líneas de pilastras, y contempla, además, un espacio libre interior de manzana de 741 metros cuadrados.