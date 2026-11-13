El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) transformará el antiguo vivero de El Retiro en un Aula de Naturaleza

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, en una visita al antiguo vivero de El Retiro, ubicado en la calle Parque de Bomberos. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado las obras de adecuación del antiguo vivero de El Retiro, ubicado en la calle Parque de Bomberos, que posibilitarán la apertura de este equipamiento y su puesta en funcionamiento como Aula de Naturaleza.

Esta actuación permitirá poner en uso este espacio municipal, que se destinará a actividades educativas y de divulgación relacionadas con la botánica, la jardinería y la horticultura, contribuyendo de esta forma a fomentar el conocimiento y la conservación del patrimonio vegetal de la ciudad, como ha indicado el Consistorio en una nota.

Este proyecto responde a "la necesidad de reforzar las iniciativas de educación y sensibilización ambiental, promover el conocimiento del rico patrimonio ambiental de Jerez e impulsar medidas que contribuyan a hacer frente a la emergencia climática", como ha señalado el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar.

La intervención prevista contempla la recuperación y reorganización del recinto para convertirlo en un espacio destinado al aprendizaje, la divulgación ambiental y el disfrute de sus instalaciones. Para ello, se conservará su estilo ajardinado y se mejorarán los caminos y zonas de paso, facilitando así los desplazamientos por el interior mediante la creación de un recorrido accesible.

Entre las principales actuaciones que se llevarán a cabo figuran el acondicionamiento de las zonas exteriores y los espacios ajardinados, así como la mejora de los caminos peatonales, que serán nivelados y adaptados para facilitar el tránsito. Asimismo, se habilitará o mejorará un itinerario accesible con un pavimento firme y adecuado para su utilización.

Las obras incluirán también la adecuación de las aulas y de los espacios auxiliares necesarios para el desarrollo de las actividades previstas, además de la mejora de la pérgola existente y de su cubierta.

También se contempla la instalación de nuevas redes de suministro de agua y evacuación de aguas, así como la renovación y adaptación del alumbrado exterior.

Los trabajos se completarán con la ordenación de las canalizaciones y los puntos de acceso a las instalaciones con el fin de facilitar las futuras labores de mantenimiento.