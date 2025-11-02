El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) valora nueva líneas de apoyo a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en su visita a la Asociación Red Madre Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha visitado la sede de la Asociación Red Madre Jerez, entidad dedicada a ofrecer respaldo y ayuda a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, en un encuentro que ha contado con la presencia de la presidenta Red Madre Cádiz, Consuelo García de Angulo, y en el que se han valorado diferentes líneas de colaboración para apoyar los servicios que presta la asociación.

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, la regidora, acompañada por la teniente de alcaldesa de Igualdad, Susana Sánchez, y la delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, ha recorrido el local en el que almacenan toda la ayuda que logran reunir dirigida a madres y menores, tanto ropa como alimentación y recursos necesarios para la atención a menores recién nacidos, "gracias al trabajo del voluntariado y a las donaciones que reciben".

Asimismo, desde la Asociación Red Madre Jerez, Paloma Pemán y Lourdes García de Arboleya han trasladado a la primera edil que en la actualidad están atendiendo a medio centenar de mujeres, "gracias a la colaboración de voluntariado y ciudadanía y al apoyo de toda la junta directiva de la entidad".

En contexto, esta asociación ofrece a las madres tanto productos de alimentación infantil, pañales y ropa, como "atención psicológica, acompañamiento y ayuda para conseguir cubrir sus necesidades básicas", así como atención a mujeres ante un embarazo inesperado.

Por su parte, García-Pelayo ha valorado el compromiso de la entidad y la red de apoyo "que ha conseguido crear", ofreciendo toda la colaboración municipal en el ámbito de la formación y la búsqueda activa de empleo para sus usuarias.

En este sentido, la alcaldesa ha puesto a disposición de esta entidad "todos los servicios que ofrece la Delegación de Igualdad", así como el asesoramiento que ofrece la Delegación de Empleo en materia de inserción laboral.

Ambas partes han apostado por la coordinación de cara a la derivación de las mujeres a los servicios sociales municipales, "de cara a rentabilizar todos los recursos y que se les pueda facilitar la ayuda necesaria en cada momento".

Por otro lado, el Consistorio ha apuntado que la alcaldesa ha ofrecido a la entidad las instalaciones municipales que necesiten a la hora de organizar encuentros o talleres, así como para la celebración de sus actividades solidarias destinadas a recaudar fondos.