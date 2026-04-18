Ayuntamiento de Jerez y cofrades trabajan para conseguir que Semana Santa jerezana sea Interés Turístico Internacional

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en el encuentro con el sector cofrade jerezano. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha mantenido un encuentro con el sector cofrade de la ciudad para analizar el desarrollo de la Semana Santa 2026 recién celebrada, así como tratar otros asuntos relacionados con esta celebración y todo lo que repercute para la ciudad.

García-Pelayo, que ha estado acompañada por los tenientes de alcaldesa Jaime Espinar, Antonio Real e Ignacio Martínez, además del delegado de Cultura, Francisco Zurita, ha agradecido al casi centenar de asistentes a la reunión que se ha celebrado en el patio central del Consistorio jerezano y que se ha desarrollado con la presencia del presidente de la Unión de Hermandades de Jerez, la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías, el presidente de Hostelería Jerez, el presidente de la Federación Local de Peñas Flamencas, y representantes de hermandades, artesanos y de agrupaciones de bandas de música, según detalla una nota de la Administración local.

"Venimos de disfrutar de una de las mejores Semana Santa de la historia, una Semana Santa plena, en la que han procesionado más cofradías que nunca, 46 hermandades, en la que han participado más nazarenos que nunca, en torno a 12.000, en la que la climatología nos ha acompañado a lo largo de todas las jornadas y donde los pocos incidentes que hemos tenido han sido solventados de una forma efectiva", ha afirmado la alcaldesa.

"La Semana Santa de Jerez está sin duda en su Edad de Oro y por eso entre todos hemos de aprovechar el momento, para entre todos seguir llevándolo al lugar que consideramos que nos corresponde. Desde este Ayuntamiento y con el unánime apoyo del sector cofrade vamos a tratar de potenciarla, haciendo todas las gestiones posibles para que sea declarada De interés Turístico Internacional lo antes posible", ha anunciado.

Igualmente ha destacado "el gran operativo de Seguridad con una coordinación entre los diferentes dispositivos brillante, solventando los problemas que aparecían en poco tiempo y Un Cecop Virtual integrado por efectivos de la Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, 112 Emergencias, así como por técnicos de las áreas municipales implicadas".

Además, ha querido precisar las 116 cámaras de videovigilancia, 61 de ellas en el centro, el uso de los drones "para hacer un seguimiento de las procesiones que ha sido clave para el devenir del operativo y como novedad, su seguimiento en tiempo real desde la pantalla del Cecop, en las instalaciones de la Jefatura de la Policía Local".

"A ello, le sumamos una mayor permeabilidad de los pasos de peatones de la Carrera Oficial supervisados por Policía Local y seguridad privada en siete puntos y la disponibilidad de desfibriladores de los que, afortunadamente, no ha habido que hacer uso", ha agregado la primera edil.

Al hilo, García-Pelayo también ha explicado que "el motivo de este encuentro, que quiere que se celebre de manera periódica, sirve para estar coordinados ya que el trabajo del sector cofrade se extiende a lo largo de todo el año, haciéndose presente en sus barrios y llenando espacios, que le permiten hacerse presentes en la sociedad".

En esta línea, la regidora jerezana ha continuado resaltando que "además, detrás de las cofradías, existe también un gran tejido empresarial, tanto directo como indirecto, que a lo largo de todo el año, mantienen muchos puestos de trabajo y que es un valor añadido para la economía de la ciudad".

"Nos referimos a todos esos profesionales, principalmente artesanos como orfebres, bordadores, tallistas y otros muchos, que dedican prácticamente todo su trabajo anual al mundo de las cofradías", ha añadido, mientras que ha concretado que "también hay otros muchos profesionales que a lo largo del año dedican parte de su tiempo laboral a las cofradías, como pueden ser floristas, talleres de ejecución de capirotes, esparterías y otros muchos.

"Y, por supuesto, a otros muchísimos sectores de nuestra sociedad empresarial, que van desde los más tradicionales como la restauración y la hostelería, hasta tiendas de confección, zapaterías, sastrerías y otros muchos y donde además el dinero circula en la sociedad cada vez que hay una actividad cofrade. En definitiva, un sector, el cofrade, de vital importancia para nuestra ciudad, y que hay que defender y apoyar como lo está haciendo este Gobierno Municipal", ha concluido.