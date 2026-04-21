Por Andalucía afirma que la Junta destina más dinero a festivales que a reparar los daños del temporal en Córdoba

La candidata al Parlamento andaluz por Córdoba de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata en Córdoba de Por Andalucía al parlamento andaluz, Rosa Rodríguez, ha criticado este martes el "escaso compromiso" de la Junta de Andalucía con los municipios cordobeses afectados por el pasado tren de borrascas, tras conocerse que "la provincia apenas recibirá tres millones de euros para reparar los daños ocasionados por el temporal".

Según ha informado Por Andalucía en una nota, Rodríguez ha subrayado que esta cifra resulta "claramente insuficiente si se compara con otras decisiones de gasto del Gobierno andaluz del PP, como la financiación de grandes festivales musicales con fondos públicos".

En este sentido, la candidata ha recordado que "la Junta ha llegado a destinar más dinero a festivales de música que a toda la provincia de Córdoba para paliar los efectos del temporal". Como ejemplo, ha señalado el caso del Andalucía Big Festival en Málaga, "que recibió en torno a cuatro millones de euros, una cantidad superior a todo lo que ahora se concede a Córdoba para hacer frente a los destrozos".

Para Rodríguez, esta comparación evidencia que "no estamos ante un problema de falta de recursos, sino de prioridades políticas", porque "hay dinero para grandes eventos, pero no para ayudar a los pueblos cuando más lo necesitan", alertando la candidata de que la situación es "especialmente grave en muchos municipios, donde las ayudas concedidas no alcanzan ni el 15% de lo que se ha solicitado".

Así, "hay ayuntamientos que han cuantificado daños importantes en caminos rurales, instalaciones públicas o infraestructuras básicas, y la respuesta de la Junta es claramente insuficiente, dejando a los municipios prácticamente solos ante la reconstrucción", ha señalado.

A ello se suma, según ha asegurado, "el grave impacto sobre el sector agrario", pues "existen veredas y caminos rurales que han quedado completamente intransitables, impidiendo que nuestros agricultores puedan acceder a sus explotaciones. Esta situación no solo agrava las pérdidas económicas, sino que dificulta directamente el desarrollo social y económico de muchas zonas rurales", ha advertido.

Por todo ello, la candidata de Por Andalucía ha exigido a la Junta "que revise los criterios de reparto de estas ayudas", que "incremente la financiación destinada a los municipios afectados y garantice que ningún pueblo se quede atrás por falta de apoyo institucional. Los recursos públicos deben servir para proteger a la gente y al territorio, no para priorizar grandes eventos mientras los municipios siguen sin poder reparar los daños del temporal".

Rodríguez ha anunciado que, a partir del 17 de mayo, "cuando la ciudadanía otorgue su confianza a Por Andalucía, se revertirá esta situación, poniendo a los municipios en el centro de la gestión". En este sentido, ha defendido que la coalición de izquierdas trabajará para "atender sus necesidades reales, dar respuesta a sus proyectos y contribuir a fijar población, impulsando un desarrollo social y económico sostenible en el conjunto del territorio".