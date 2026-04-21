Victoria Fernández (PSOE) pide a los cordobeses que recuerden "lo que pasa en sus casas con la sanidad"

(Desde Izda.) Mariano Poyato, Alicia Moya Y Victoria Fernández, Ante El Centro De Salud De La Fuensanta. - PSOE

CÓRDOBA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata número tres del PSOE por Córdoba al Parlamento andaluz para el 17M, Victoria Fernández, ha pedido este martes a los cordobeses que acudan a las urnas que recuerden "lo que pasa en sus casas con la sanidad", y ha insistido en que "con el voto se cambia lo que sucede en Andalucía con el modelo de Moreno o en Madrid con Ayuso, el de que quien tiene dinero accede al sistema sanitario, y quien no, se espera".

Según ha informado el PSOE en una nota, en un acto de recogida de firmas a las puertas del Centro de Salud de la Fuensanta, en Córdoba, junto al también candidato socialista por la provincia Mariano Poyato y la edil socialista en Córdoba Alicia Moya, la candidata ha valorado "las decenas de personas que se han acercado para estampar su firma en defensa de la sanidad pública" y para trasladar a los socialistas sus experiencias y testimonios "de algo tan importante como es el sistema sanitario público, que tiene que proteger la vida de las personas con la dignidad y la calidad que se merecen".

Victoria Fernández ha afirmado que ante el modelo de sanidad del PP "es primordial la importancia de la convocatoria electoral del 17 de Mayo, para que los ciudadanos, con la gran fuerza del voto, cambien sus vidas y el modelo sanitario de Moreno".

Del actual presidente andaluz y candidato a la reelección por el PP ha dicho que es "una persona educada, pero suavona, una actitud que ha usado para instaurar un modelo que potencia y apuesta por la sanidad privada, trasvasándole fondos públicos, en detrimento de la sanidad pública. El PP ve a los pacientes como clientes; si el cliente tiene dinero, entra y obtiene pruebas diagnósticas, y si no, se espera".

Por eso, según ha subrayado, "es importante que la ciudadanía vote con responsabilidad y con el recuerdo de lo que está pasando en sus casas con la sanidad", porque ya "es muy difícil que tu médico de cabecera te haga un seguimiento, sobre todo a las personas mayores o pacientes con patologías crónicas, porque es imposible acceder a él" dado cómo ahora "cambian y rotan los facultativos", pero "aún estamos a tiempo de recuperar la joya de la corona en Andalucía que implementó el PSOE", ha concluido.

Por su parte, la concejala socialista Alicia Moya ha criticato el "lamentable estado" del centro de salud de la Fuensanta, donde "la falta de médicos" hace que las citas en Atención Primaria se tengan "para dentro de 20 días", lo cual se debe a que "el Gobierno de Moreno no está ejecutando el presupuesto en la sanidad pública, porque fundamentalmente lo está llevando a la sanidad privada", y "la excusa de que no hay suficientes médicos y suficientes sanitarios no es creíble porque en la sanidad privada no falta ni uno", ha reprochado.

