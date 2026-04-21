PSOE insiste en Jerez en que el PP "está destrozando la sanidad" y plantea el 17M como un "referéndum" sanitario

Juan Cornejo en la puerta de Urgencias del hospital de Jerez. - PSOE

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista al Parlamento andaluz del PSOE por la provincia de Cádiz y secretario de Organización, Juan Cornejo, y el portavoz en Jerez, José Antonio Díaz, han criticado a las puertas del Hospital de Jerez la situación de "colapso extremo que sufren los pacientes, llegando a registrarse casos de enfermos en urgencias sin atención durante 48 horas", ha acusado al PP de "destrozar a conciencia lo público para beneficiar a la sanidad privada" y ha añadido que el próximo 17 de mayo "debe ser un referéndum por la sanidad pública".

En una nota, Cornejo ha contrapuesto el" modelo de recortes del PP con el plan de blindaje sanitario del PSOE, que contempla el fin de las listas de espera por ley, la contratación de 18.000 nuevos profesionales y una inversión anual de 3.000 millones de euros". "El 17 de mayo los ciudadanos deberán elegir entre una sanidad digna o el modelo de copago y tarjeta de Juanma Moreno", ha afirmado.

El candidato ha enmarcado esta visita en la "ofensiva socialista por la defensa de los derechos sociales frente al modelo de la tarjeta del PP", asegurando que "el Hospital de Jerez es el ejemplo claro de los recortes y del colapso que Juanma Moreno ha buscado deliberadamente".

"Hay personas que se están muriendo esperando ser atendidas, y eso debería dolerle en el alma a cualquier responsable público", ha asegurado Cornejo antes de insistir en que el 17 de mayo es "un referéndum entre la sanidad pública de calidad o el modelo de Juanma Moreno, que selecciona a ciudadanos de primera, los que pueden pagar, y de segunda". Los socialistas decimos 'no' a la privatización y hacemos un llamamiento a la movilización masiva para recuperar la dignidad en nuestra sanidad".

Por su parte, el portavoz del PSOE en Jerez ha reclamado la construcción de un segundo hospital para que Jerez sea tratada como una "ciudad de primera". "Hemos visto cómo un enfermo con pancreatitis lleva 48 horas en una butaca de urgencias sin ser atendido y esa es la realidad que sufren los jerezanos por la nula gestión de la Junta", ha afirmado Díaz.

