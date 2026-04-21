PP de Almería señala el apoyo institucional para edificios del tercer sector: "Nunca ha habido tantas inversiones"

Miembros del PP se reúnen con representantes de asociaciones del tercer sector en Almería. - PP

ALMERÍA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dirigentes y candidatos del PP al Parlamento andaluz en Almería han destacado este martes que "nunca ha habido tantas inversiones en tan poco tiempo" para financiar proyectos constructivos liderados por organizaciones del tercer sector bajo el apoyo económico de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial o el Ayuntamiento de Almería, gobernadas por los 'populares'.

"El compromiso del gobierno de Juanma Moreno con el tercer sector es claro y palpable", han manifestado en una nota tras mantener un encuentro con representantes de las asociaciones Aspapros, Asalsido, FAAM y Verdiblanca, desde donde se han puesto en marcha actuaciones apoyadas con 6,6 millones de euros de dinero público.

Desde el PP se ha destacado este "salto cualitativo muy importante" a la hora de materializar proyectos que "tienen como objetivo ayudar a las personas que más lo necesitan" dentro del "compromiso" de Moreno "con el tercer sector para mejorar los cuidados y promover la autonomía de las personas con discapacidad, con el fin de que mejore la calidad de vida tanto de ellos como de sus familias".

En la reunión ha participado el candidato del PP de Almería al Parlamento Manuel Guzmán, quien ha asegurado que desde su formación tratan de que "Almería sea una ciudad y una provincia plenamente inclusiva".

"En la capital contamos con el Espacio Alma, un centro pionero y de referencia a nivel nacional que cada día atiende a más asociaciones y a más usuarios, habiendo atendido a más de 23.000 personas en el último año con una media de 40 actividades semanales", ha trasladado Guzmán.

En esta línea, el secretario general del PP de Almería, Francisco González Bellido, ha destacado que entre los proyectos iniciados en la capital por las distintas entidades Asalsido promueve un edificio con 43 plazas para "facilitar la plena inclusión de las personas con discapacidad" que ha contado con una subvención autonómica de tres millones de euros.

A ellos se une la construcción de un centro residencial especializado en cuidados de larga duración bajo el nombre 'Vivir como en casa' que, impulsado por FAAM, "creará 100 puestos de trabajo con la ayuda de 2,9 millones del Gobierno de Juanma Moreno".

El también delegado territorial de Inclusión Social ha incidido en las obras del nuevo Centro de Día Ocupacional de Verdiblanca, "un nuevo centro moderno, accesible y con múltiples posibilidades dada su excelente ubicación" al que se unirá la nueva residencia especializada para personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) "que ha comenzado a construir ya la asociación Aspapros" y constituye "un recurso muy necesario y esperado".

La alcaldesa de Almería y secretaria general del PP de Almería ciudad, María del Mar Vázquez, ha considerado que todas estas actuaciones "refrendan el compromiso del Juanma Moreno con una Almería y una Andalucía cada día más libre de barreras, más moderna, más accesible e inclusiva, que pone en valor la diversidad y la importancia de que todas las personas tengan las mismas oportunidades y la mejor calidad de vida posible, independientemente de sus capacidades".

Durante el encuentro, al que también ha asistido el concejal y miembro del Comité de Campaña del PP, Óscar Bleda, los 'populares' han agradecido a las asociaciones su "implicación" y sus "aportaciones" para "seguir avanzando y dando los pasos necesarios hacia una inclusión plena".

La reunión también ha abordado asuntos como el empleo, las plazas concertadas, la atención temprana y la aprobación de decretos de simplificación administrativa "para la reducción de los trámites burocráticos".

