El Ayuntamiento de Jerez destaca que Policía Local ha hecho 1.706 vigilancias específicas por demandas vecinales

Celebración de la Mesa Técnica de Seguridad de Distritos en Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Seguridad en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), José Ignacio Martínez, y la delegada de Participación Ciudadana, Carmen Pina, han presidido la Mesa Técnica de Seguridad de Distritos, en la que Policía Local y Policía Nacional han presentado el balance de actuaciones correspondientes entre el pasado 19 de febrero y el 17 de marzo, destacando las 1.706 vigilancias específicas realizadas por la Policía Local y directamente relacionadas con las demandas vecinales.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, José Ignacio Martínez ha reiterado "el agradecimiento a la colaboración vecinal a través de esta Mesa que tan buenos resultados está ofreciendo para la coordinación de los efectivos de Policía Local y Policía Nacional, siendo una Mesa con resultados y su correspondiente análisis para mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad".

Igualmente, Carmen Pina ha recordado que están "en permanente contacto con los vecinos y se traslada a la Mesa sus requerimientos para, entre todos, exponer las prioridades a los efectivos policiales para su atención eficaz y eficiente".

Martínez ha explicado que se mantiene un dispositivo permanente conjunto entre Policía Local y Policía Nacional desde hace semanas en distintas avenidas de la zona sur para prevenir las 'carreras ilegales' de motocicletas y evitar así riesgos de seguridad. Igualmente, Policía Local cuenta con el apoyo de la Guardia Civil para prevenir las carreras ilegales en el entorno rural.

La Policía Local ha expuesto que ha realizado 1.706 vigilancias específicas por demandas vecinales recibidas en el periodo mencionado. En otro tipo de intervenciones, se ha destacado la realización de ocho controles de alcoholemia con 240 pruebas, 17 denuncias administrativas y dos delitos contra la Seguridad Vial, 46 por consumo de estupefacientes en la vía pública, 117 atestados por accidentes de tráfico (12 con heridos graves).

Igualmente, se han realizado en este mes 58 controles de tráfico, con especial atención a los Vehículos de Movilidad Personal (patinetes eléctricos) y de campañas de adhesión a la DGT, se han recuperado cuatro vehículos y se han intervenido cinco armas blancas de dimensiones prohibidas, además de atender 105 incidencias de atención a personas que requieren 'servicios humanitarios' y 58 actuaciones relacionados con el cumplimiento de la Ley de Espectáculos Públicos, Veladores e Inspecciones a establecimientos.

Se ha actuado, según ha añadido la Policía Local, de manera especial en Las Torres ante la circulación de patinetes eléctricos en plazas peatonales, con controles de barriadas igualmente en el parque de La Plata y polígono San Benito. También en la zona sur se ha actuado ante denuncias de robos, incumplimiento de señalización a la hora de aparcar obstaculizando salidas de emergencias y consumo de estupefacientes.

Asimismo, ha señalado que también se está prestando especial atención en la zona centro, con 331 incidencias en general, como intervenciones de estupefacientes y control de venta ambulante ilegal. Igualmente ha habido controles en la plaza Quemada y 138 intervenciones en la zona de Santiago, con cinco intervenciones de estupefacientes concretamente.

Por su parte, Policía Nacional ha explicado las "importantes operaciones" anti-droga realizadas (Operación Tartessos) y las que siguen en curso, así como distintas actuaciones en materia de estupefacientes y de seguridad ciudadana. Los representantes de Policía Nacional en la Mesa han destacado igualmente los controles de barriada que se están realizando en este sentido y la especial atención a las carreras ilegales que tienen como principal zona las avenidas del distrito sur.

Asimismo, se ha destacado la detención en Estella del Marqués de una persona que se había fugado del Hospital, así como de las operaciones en curso contra plantaciones de marihuana en distintos inmuebles de la zona sur.