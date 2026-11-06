El Ayuntamiento de Jerez impulsa al comercio local con la campaña 'Sigue de Black Friday'

La delegada de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Jerez, Nela García, presentando la campaña 'Sigue de Black Friday'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La delegada de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Nela García, junto al presidente de la Asociación Unión de Comerciantes de Jerez (Asunico), Manolo García, han presentado la campaña 'Sigue de Black Friday 2026', con el objetivo de fomentar las compras en el comercio local y premiar a los clientes que consumen en los establecimientos asociados. La campaña ha comenzado el 1 de noviembre y estará vigente hasta el 10 de diciembre o hasta fin de existencias de bonos descuento.

Según ha explicado en una nota el Ayuntamiento, cada establecimiento participante dispondrá de un importe máximo de 900 euros en vales de compra que deberán ser entregados a los clientes durante el periodo de campaña por las compras o consumos realizados en el establecimiento. Una vez finalizada la campaña y presentada correctamente toda la documentación justificativa, Asunico abonará al establecimiento el importe correspondiente a los vales canjeados, siempre hasta el máximo de la cantidad referida.

Cuando un cliente obtiene un vale, podrá utilizarlo como descuento en una compra realizada en el establecimiento. Por ejemplo en el caso de que se le dé un vale de 20 euros podrá utilizarlo en una compra igual a 20 euros o superior. En el caso de que la compra supere los 20 euros, el cliente abonará la diferencia y si la compra es inferior a 20 euros, perderá la parte no consumida del vale.

"Es otro día alegre porque desde el Ayuntamiento de Jerez nos empeñamos siempre en poder aportar herramientas útiles para la promoción, para la dinamización y para que se vea el comercio al tratarse de uno de los grandes sectores que generan más empleos, más actividades económicas y de la mano siempre de las asociaciones", ha manifestado Nela García.

Por su parte el representante de Asunico ha agradecido al Ayuntamiento que un año más puedan llevar a cada otra campaña "que consiste en aplicar descuentos directos a los clientes que de esta manera se encuentran con esta sorpresa". "Es un poco fidelizar a la clientela que ya tenemos y se deja al libre albedrío de los comercios aplicarlos a sus clientes en nuestros comercios asociados incluidos los del mercadillo", ha asegurado García.