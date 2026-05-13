El Ayuntamiento de Jerez inicia la contratación de la primera fase de las obras de reasfaltado por 772.800 euros

Archivo - La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, supervisa una obra de reasfaltado de una calle de la ciudad afectada tras los últimos temporales. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado el inicio del expediente de contratación y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de las obras de reasfaltado de diversas calles de la ciudad, en una primera fase, por importe de 772.841,75 euros.

El proyecto completo de 'marea negra' que ejecutará el Gobierno municipal, con una inversión de unos dos millones de euros, comprende 39 calles de todos los distritos de Jerez, y se desarrollará en tres fases, abarcando en su totalidad una superficie de 200.000 metros cuadrados de vía pública, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Como ha recordado el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, esta primera fase de obras de reasfaltado contempla trabajos de refuerzo del firme en calles con el fin de mejorar el estado del pavimento que tienen actualmente, bien en todo el vial o en algún tramo, presentando en general "un alto nivel de degradación" motivado por la degeneración de los materiales que lo componen.

En su mayoría, las deficiencias son de tipo superficial, como pueden ser grietas o cuarteamientos que suelen provocar baches y socavones.

De este modo, se pretende dar una solución al nivel de desgaste de estos viarios públicos mediante una intervención global que consolide el ancho total de la calzada y aparcamientos en zonas donde lo requiera. Asimismo, la intervención de reasfaltado se completará con la ejecución de la señalización horizontal y del balizamiento afectado, dejándolo de igual manera que la existente.

Las zonas donde se centra la presente intervención son en Cerrofruto, Rodrigo de Jerez, Geraldino, calles Bélgica y Fernando Sierra, confluencia de la calle Juana Aguilar con avenida García Caparros, calles Jorge Bocuze y Muro, Cuatro Caminos, glorieta Consejo de Europa, calles Zaragoza y Obispo Cirarda y avenida García Caparrós.

Sumando el total de la actuación de los trabajos de reasfaltado, la extensión superficial es de 39.435,49 metros cuadrados y se prevé que puedan dar comienzo a partir de este verano.

El Ayuntamiento ha señalado que ya trabaja en las dos siguientes fases de 'marea negra', con lo que se cubrirá una amplia superficie del viario público de Jerez que presenta deficiencias y que se vio afectada por las fuertes lluvias de principios de este año.